Möglicher Völkermord : Wie unsere Freiheit mit der Freiheit der Uiguren zusammenhängt

Staatlich erzwungene Familienplanung war historisch in vielen Ländern verbreitet. Zuletzt hat wohl kein Land so umfassend das Recht auf selbstbestimmte Fortpflanzung beschnitten wie China: zunächst mit der Ein-Kind-Politik, seit deren Ende und aufgrund der Alterung der Gesellschaft auch mit gegenteiligem politischen Druck, mehr Kinder zu bekommen. Peking will auch die angebliche „Qualität“ der Population erhöhen, wie die China-Expertin Leta Hong Fincher in ihrem Buch „Betraying Big Brother: The Feminist Awakening in China“ herausgearbeitet hat.

Hinnerk Feldwisch-Drentrup Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Besonderen Druck übe das Regime auf Minderheiten wie die Uiguren aus: Diese durften zuvor mehrere Kinder bekommen, nun werden Geburten laut Berichten etwa durch eine hohe Zahl an Sterilisierungen und Langzeitkontrazeptiva unterdrückt. Viele Experten betrachten dies als Völkermord, den Frankreich und Amerika auch schon als solchen anerkannt haben. Der Bundestag hat sich hierzu noch nicht positioniert.