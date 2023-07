Sie kämpfen nicht an der Front, aber in ihren Unternehmen, auf Lesungen, in Zügen. Sie arbeiten. Halten alles am Laufen. Begegnungen mit den neuen Ukrainerinnen in Kiew und Lemberg.

Die Mädchen – das eine dünn, das andere runder – sind sieben Jahre alt, vielleicht auch acht. Tragen Zöpfe, die tanzen, während die Mädchen gehen, während die Mädchen über den satten blauen Himmel sprechen: „Wenn der Rauch oben hell ist, dann ist das gut“, sagt jetzt das eine mit Vollmondgesicht.

Das Dünne sagt darauf: „Hast du’s gesehen? Gestern? Über dem Haus von Roma? Da war der Rauch ganz schwarz. Das war nicht gut.“

„Klar! Wenns schwarz ist, dann brennts irgendwo, dann hats irgendwo eingeschlagen“, sagt nun die Rundere und hebt die Arme über ihrem Kopf, macht einen Bogen um den Körper, als sei sie eine Ballerina, und zischt ein langes „Puuuuchhh“. Das Großmütterchen, vielleicht auch Urgroßmütterchen, das sie an ihrer Hand hält, öffnet den Mund und will was sagen. Aber die Stimme des dünnen Mädchens überholt jetzt ihre: „Eis, Eis, Eis!“, schreit es, zeigt zu einem Kiosk.

„Nein! Du weißt doch, Mascha muss auf die Taille achten! Sie ist zu dick, das ist nicht schön“, sagt das Groß- oder Urgroßmütterchen. Und das Vollmondgesicht von Mascha wird auf einmal schwer und traurig. Sie tut mir leid und ihre dünne Freundin oder Schwester auch: weil sie als kleine Mädchen wissen, wie es aussieht, wenn Drohnen und Raketen fliegen. Weil sie als kleine Mädchen wissen, wie sie angeblich aussehen müssen, um schön zu sein. Sie biegen jetzt in die Prorizna-Straße ab. Ich gehe weiter.

Sie arbeiten, weil Iris arbeitet

Kiew, Sommer, der Chreschtschatyk– und die Architektur des Boulevards brüllt lautlos: „Sozialismus!“ Schreit: „Das war Stalin.“ Ist wie im Größenwahn gebaut. Vielleicht deshalb – vielleicht aber auch wegen der bösen Alten, die Mascha an der Hand hielt – ist im Kopf jetzt ein anderer Wahn: der Wahn der Sowjetfrauen. Sie mussten alles: schön sein, dünn sein, Kinder kriegen, Kinder erziehen, Geld verdienen. Bekamen nichts. Der Sozialismus war eine Männersache. Zwei Frauen im Politbüro in 69 Jahren. Doch das war früher. Was ist im Jetzt? Was ist in der Ukraine? Wie ist die neue ukrainische Frau überhaupt? Und was macht sie?

Sie arbeitet. Wie Anastasia, Vita, Tetiana und Tetiana. Sie arbeiten, weil Iris arbeitet – tags, nachts, immer so laut, als ob sich eine spitze Nadel in die Ohren dreht.

Iris ist IRIS-T, die deutsche Antiraketenwaffe, die Kiew schützt, doch kaum noch schlafen lässt.

Anastasia ist Anastasia Ivchenko, die Unternehmerin mit Angestellten, die kaum noch schlafen – seit Mai ist das normal, seit Mai beschießen Russen Kiew auch nachts. Deshalb tragen die Menschen in der Stadt selbst mittags Morgengesichter, als hätten sie noch keinen Kaffee getrunken.

„Einen Kaffee?“, sagt Anastasia Ivchenko im Konferenzraum ihrer Agentur. Ich sage: „Nein.“ Sage: „Sind müde Angestellte eigentlich ein Pro­blem?“