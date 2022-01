Corona-Politik : Wie man den Bürgersinn schwächt

Die allgemeine Verwirrung spielt den Impfgegner in die Karten: Teilnehmer eines sogenannten Spaziergangs Anfang Januar in Nürnberg. Bild: dpa

Etwa siebzig Prozent der Deutschen sind nach offizieller Terminologie „vollständig“ geimpft. Aber vollständig ist nicht mehr vollständig, denn inzwischen bedarf es einer Auffrischung, um geschützt zu sein. Geschützt wiederum ist auch nicht mehr geschützt, denn infizieren und das Virus weitertragen kann auch, wer geboostert ist. Wer möchte, kann sich jetzt also schon weitere Vokabeln ausdenken, um die Zweitboosterung, die Nachimpfung mit einem Anti-Omikron-Wirkstoff oder das zu benennen, was nach Omikron kommen mag.

Jürgen Kaube Herausgeber.

Der individuell naheliegende Schluss aus dem ständigen Zwang, sich an neue, kurz zuvor noch unbekannte oder ignorierte Lagen anzupassen, ist zwar immer derselbe: Ohne Impfung erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken. Leute, die jetzt sagen, mehr als dreimal würden sie sich bestimmt nicht impfen lassen, suggerieren, ab dem dritten Mal handele es sich um ein Ritual. Oder wissen sie etwas über die Unverträglichkeit von Impfstoffen, die es noch gar nicht gibt?

Doch das eine sind individuelle Schlussfolgerungen, das andere die sozialen Effekte der ständigen Korrektur von erwünschten Zielen, gebotenen Mitteln und in Aussicht gestellten Problemlösungen. Kürzer formuliert: Der Sinn der Impfung kann schlecht in Frage gestellt werden, zu allen anderen Maßnahmen gibt es tausend Einlassungen. Eine nach der anderen wird als unumgänglich dargestellt, um kurz darauf wieder zurückgenommen oder „gelockert“ zu werden. Man kann das gesundheitspolitische Lernbereitschaft nennen. Ob damit aber wirklich all die Formeln abgedeckt sind, mit denen seit zwei Jahren die jeweiligen Maßnahmen begründet wurden? Zu ihren Effekten gehören jedenfalls die Verwirrung, was denn nun weshalb geboten sei, der Fatalismus, es im Einzelnen gar nicht verstehen zu können, und auch Achtungsverluste der Politik.

Kein Inbegriff des Vernünftigen

Den Impfzweiflern wird attestiert, unvernünftig zu sein. Das ist so, aber bislang haben sie ein Recht auf diese Unvernunft und mögen umgekehrt das exekutive Verhalten ebenfalls nicht als Inbegriff des Vernünftigen erleben. Ungeimpfte Polizisten sollen 2G kontrollieren dürfen. Luftfilter in allen Klassenzimmern von Grundschulen werden als unfinanzierbar behandelt. Man untersagt Veranstaltungen im Freien, was die Leute in die Innenräume drängt, wo das Infektionsrisiko deutlich höher ist. Die Liste ist lang.

Der französische Präsident sprach zuletzt davon, wer unverantwortlich handele, sei kein Bürger (citoyen) mehr. Eine Impfpflicht schlägt jedoch auch er nicht vor, sondern kündigt an, die Impfverweigerer drangsalieren zu wollen. Weniger kriegerisch formuliert werden die hiesigen Maßnahmen, die aber in dieselbe Richtung wirken. 3G, 2G, 2G+, letzteres mit der Folge, dass Personen, die sich noch gar nicht boostern lassen konnten, viele Jugendliche etwa, unverschuldet einer Testpflicht unterliegen, während ihnen zugleich mitgeteilt wird, die PCR-Tests würden knapp.

Damit wird das Impfen auf dasselbe vieldeutige Feld der kontaktbeschränkenden Maßnahmen gezogen, auf das es nicht gehört. Anstatt es, wenn es denn eindeutig vernünftig ist, als gut begründete Pflicht zu etablieren, wird zunehmend moralisiert, wenn sich Leute ihm verweigern. Wir haben inzwischen mehr als 110 000 oft qualvoll Verstorbene und die Einsicht, dass Impfen zwar nur für einen bestimmten Zeitraum und auch nicht vollständig gegen eine Infektion schützt, aber doch immerhin das Ausmaß des Schlimmen stark reduziert. Und doch müssen wir uns seit einem Jahr anhören, an eine allgemeine Impfpflicht sei nicht zu denken. Hingegen war zu denken an: Schulschließungen, Bankrotte im Einzelhandel und Tourismus, Milliardensubventionen für Unternehmen, Zermürbung des Pflegepersonals und so weiter. All das war, obzwar es das Virus auch nicht besiegt hat, erträglicher als eine Impfpflicht? Wer kann es den Zweiflern verargen, wenn sie das als Impfverweigerungsangebot interpretieren.

Viele verweisen an dieser Stelle auf die Begriffe „Recht auf körperliche Unversehrtheit“ und „Freiheit der Person“. Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes hält sie fest und ergänzt: „In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“ Auch Liberalen darf diese vollständige Lektüre und das Nachdenken darüber, ob eine gesetzliche Impfpflicht nicht andere Freiheiten als die des körperlichen Unversehrtseins schützt, zugemutet werden. Eine Beschränkung, staatliche Gesetze dürften auf keinen Fall in diese Unversehrtheit eingreifen, gibt es eben nicht. Es ist nur der Anspruch an Begründungen dafür besonders hoch.

Auf eine staatsbürgerliche Begründung hat jüngst der Münsteraner Jurist Hinnerk Wißmann im „Verfassungsblog“ hingewiesen. Der Versuch, Verhalten über moralische Appelle und, wenn das nicht hilft, moralische Verurteilungen zu erreichen, sei dem modernen Staat fremd. Zur Einsicht lässt sich niemand drangsalieren, dem man die Konfrontation mit einer Pflicht verweigert. Bürgersinn wird über Zyklen ungleicher Kontaktbeschränkungen mehr geschwächt als durch ein allgemeines Gesetz. „Ein freier Bürger darf in der Tat manches, was ihm der Staat zumutet, falsch finden – und wird sich trotzdem daran halten.“ (Wißmann) Den Rest darf, wie bei anderen Gesetzesverstößen auch, der Wirksamkeit von verhältnismäßigen Sanktionen überlassen werden.