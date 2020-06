Popkultur und Politik : Undercover werben für Amerika

Es ist eine Theorie mit mieser Quellenlage, aber großer Zuhörerschaft: Einer der derzeit erfolgreichsten Podcasts in den Vereinigten Staaten versucht zu beweisen, dass „Wind of Change“ von den Scorpions – wahrscheinlich einer der größten Pophits aller Zeiten – in Wahrheit von der CIA komponiert worden wäre, um den antikommunistischen Systemwandel in den Sowjetstaaten zu unterstützen. Das Gerücht geistert schon eine Weile durch die Mythengeschichte des Rocks, aber nun hat es der Investigativjournalist Patrick Radden Keefe, der für gewöhnlich im „New Yorker“ über Gangsterbosse, Terroristen und Drogen schreibt, aufgegriffen und zum Thema einer packend erzählten Recherche gemacht. Stammen die eingängigen Liedzeilen des Scorpions-Hits aus der Feder amerikanischer Spione? Wurde der berühmte „Soundtrack einer Revolution“ in Wahrheit in Langley komponiert?

Gegen die waghalsige Behauptung, nach der die CIA den „einflussreichsten Song des 20. Jahrhunderts“ in die Welt gesetzt habe, um den Ostblock für die westliche Lebensart zu begeistern, spricht einiges: Nicht nur, dass das Lied wohl 1989 am Rande eines Musikfestivals in Moskau geschrieben wurde, aber erst im November 1990, also nach dem Fall der Mauer, erschien, sondern auch, dass es neben der verdächtigen russischen Fassung des Songs auch eine spanische gab.