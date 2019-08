Plötzliche Disruption : „Ihr habt keine Heimat!“

Ein ganz unauffälliges Video aus dem Hongkonger Flughafen in der letzten Woche zeigt, wie ein Werbefilm des Luxusjuweliers Bulgari hoch über den schwarz gekleideten Demonstranten in der ihrer üblichen Funktion benommenen Ankunfthalle unverdrossen weiterläuft. Kaum etwas könnte die plötzliche Disruption markanter illustrieren, die das gewohnte Bild eines disziplinierten, unpolitischen, auf Geschäft und Lifestyle fixierten globalen Finanz- und Dienstleistungs-Hongkong in diesen Tagen erfahren hat. In einem anderen Video aus dem Flughafen sieht man Massen von jungen Leuten auf dem Boden sitzen und eine der Hymnen der Bewegung singen, das Stück: „Do You Hear the People Sing?“ aus dem Musical „Les Miserables“ nach Victor Hugo: „Hört ihr das Volk singen? Ein Lied wütender Menschen singen? Es ist die Musik eines Volks, das nicht wieder Sklave sein will.“ Ganz am Rand sieht man ein paar Flugreisende sich hastig ihren Weg an den Protestierenden vorbeibahnen.

Ganz normale Forderung nach dem Rechtsstaat

Seitdem am 21. Juli weißgekleidete maskierte Schlägerbanden an der U-Bahn-Station Yuen Long Demonstranten brutal angriffen und die Polizei zuerst gar nicht und später nur halbherzig eingriff, ist eine Eskalationsdynamik in Gang gekommen, deren Ende noch nicht abzusehen ist. Die Hongkonger, die schon in den Jahren zuvor die sich mehrenden Anzeichen einer Erosion ihres Rechtssystems bis hin zu dem geplanten Auslieferungsgesetz zum Protest getrieben hatten, fühlten sich durch den offenbar gezielten Ausfall der Polizei des letzten Schutzes beraubt, den ein Rechtsstaat seinen Bürgern bieten muss. Die Polizei wurde zum Hauptgegner und zum Gegenstand einer zentralen Forderung der Demonstranten: die Einrichtung einer unabhängigen Kommission, die das Verhalten der Sicherheitskräfte in den letzten Monaten untersucht. Im Sinne der durch die „Ein Land, zwei Systeme“-Formel vertraglich garantierten Rechtsstaatlichkeit der Stadt wäre das Eingehen auf eine solche Forderung eigentlich ein völlig normaler Vorgang gewesen und keineswegs ein Gesichtsverlust der Regierung oder der Zentralmacht in China. Dass sich die Regierungschefin Carrie Lam noch nicht einmal dazu bereit fand, nährte daher den Verdacht, dass Polizei und Regierung einiges zu verbergen hätten und nur noch willfährige Marionetten der Volksrepublik China wären, die das System Hongkongs nicht mehr respektieren will.