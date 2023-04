So sah er sich selbst gern porträtiert: Hearst, in Öl gemalt Bild: Bridgeman

Sie lagen nie im Bett zusammen und aßen Schokolade. Auch vom Dach einer Hütte blickten sie nicht gemeinsam in den Sternhimmel. Vermutlich trafen sie einander überhaupt nur einmal persönlich, in einem Hotelaufzug, in dem nur der eine etwas sagte, sodass sie keine Freunde werden konnten, selbst wenn die Sterne auf sie hinab geschienen hätten. Ohne Männerfreundschaft und eine Enttäuschung übereinander taten sie dennoch einander an, was in ihrer Macht stand.

Verena Lueken Freie Autorin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Der eine machte Kunst und benutzte den anderen als seinen Gegenstand, umweht von einem Geheimnis, dem ein Journalist auf die Spur zu kommen sucht. Er erzählte die Geschichte eines mächtigen korrupten Medienmoguls, der nur einen Freund hat, den er verliert, und zwei Frauen, von denen er eine liebt (die, mit der er nicht verheiratet ist), die ihn verlässt. Schon bevor das Werk öffentlich wurde, hatte eine Klatschreporterin ausgeplaudert, worum es ging, und Namen genannt; die Nation guckte in höchster Erwartung und mit einiger Schadenfreude der Veröffentlichung entgegen. Dem anderen gefiel das nicht, und er versuchte, das Werk wie dessen Schöpfer zu vernichten.