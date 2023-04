Vereint: Mascha, Sneschana und Oleksandr in ihrem Wohnzimmer in Cherson Bild: Libkos

Mascha lächelt, als sie von ihrer Zeit in einem Ferienlager auf der Krim erzählt. Streicht sich eine dunkelblonde Strähne aus dem Gesicht und erinnert sich an die Delphine im Aquarium, an Süßigkeiten, Einkaufsbummel, Freundschaften. Sie hat ihren Eltern ein Video von dort geschickt, in dem sie ihr Zimmer zeigt, einen hellen Raum mit drei Betten, Badezimmer, Fernsehapparat. „Sogar ein Balkon“, sagt Mascha. Davor steht eine prächtige Tanne. Zwei Wochen sollte sie auf der Krim bleiben, doch die Russen hielten sie dort sechs Monate lang fest.

Melanie Mühl Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Mascha ist fünfzehn Jahre alt, sie liebt Karate, bastelt gern und lebt mit ihren Eltern in einem Einfamilienhaus in Cherson. Das Haus liegt an einer schmalen Straße, der Dnipro ist nah, und die russischen Streitkräfte sind nah. Nach ihrem Abzug aus der Stadt, die sie Anfang März 2022 erobert und ihrer Tyrannei unterworfen haben, zogen die Soldaten sich ans andere Flussufer zurück. Keine zwei Kilometer trennen Mascha und ihre Familie jetzt vom Feind. Die Russen beschießen Cherson ständig, so gut wie jeden Tag gibt es Tote und Verletzte; niemand, der nicht muss, verlässt sein Haus.

Auf Maschas rotem Pullover steht „Magic Life“. Sie lümmelt in einem Sessel. Damals, während der Besatzung, wollte sie unbedingt in das Ferienlager auf der Krim. Sneschana, Maschas Mutter, eine warmherzige Frau, sagt: „Sie hat mich angefleht, geweint, sie ist auf die Knie gefallen.“ Mascha habe ihr gedroht, sie könne für nichts garantieren, wenn sie ihr dieses Ferienlager verbiete. Sneschana gab nach. Schweren Herzens, denn sie hatte von Kindern gelesen, die von den Russen verschleppt worden waren. Sie hatte aber auch von Kindern gehört, die glücklich und unbeschadet wiedergekommen waren.

Mascha fuhr also. Zwei Wochen vergingen. Drei. Vier. Der November brach an, und die ukrainische Armee befreite Cherson. In aller Eile sprengten die Russen bei ihrem Abzug noch Brücken und Funkmasten. Sneschana wusste: Mein Kind kommt nicht zurück. Mascha sagt jetzt, es sei ihr gut gegangen, zweimal hätte sie das Camp wechseln müssen. Natürlich habe sie Heimweh gehabt, aber sie sei ja über ihr Smartphone immer mit ihren Eltern in Kontakt gewesen. Sie schloss Freundschaften, ihr Zuhause rückte in die Ferne. Unterrichtet wurde sie nicht. Und russische Propaganda? Sie schüttelt den Kopf.

In einem goldenen Käfig

Oleksandr, Maschas Vater, lehnt mit verschränkten Armen an einer Kommode. Sein Blick ist ernst. „Kinder brauchen andere Kinder“, sagt er. Seine Tochter sei ein offener Mensch und das Reisen durch ihren Sport gewohnt. Sie habe schon an Karate-Wettkämpfen in Polen teilgenommen. Jetzt sei sie mehr oder weniger ans Haus gefesselt, weil es draußen zu gefährlich ist. Mascha sei gut behandelt worden in den Ferienlagern, besonders ein Russe sei sehr freundlich gewesen. Ärger habe es nur gegeben, wenn ein Jugendlicher heimlich geraucht habe und erwischt wurde. „Nicht alle Russen sind wie Putin“, sagt Oleksandr.

Er spricht nicht von Angst oder Wut. Doch das tut seine Frau Sneschana, deren Verzweiflung jeden Tag wuchs. Sie fürchtete, ihr Kind nie wieder zu sehen. Niemals, das war ihr klar, würden die Russen ukrainische Kinder in Gebiete zurückbringen, die nicht mehr unter ihrer Herrschaft standen. Mascha war inzwischen länger als vier Monate fort. Sneschana weinte oft. Sie litt unter Gewissensbissen, warum nur hatte sie ihre Tochter gehen lassen? Sie wandte sich an die NGO „Save Ukraine“, die hilft, verschleppte und auf russischem Territorium festgehaltene Kinder heimzuholen. Gemeinsam mit anderen Müttern brach sie Richtung Krim auf. Sie reisten über Polen und Belarus nach Moskau. Dort wurden sie bei einer Überprüfung von Beamten des Geheimdienstes neun Stunden lang verhört. Manche Mütter mussten sich bis auf die Unterwäsche ausziehen. Ihre Smartphones wurden gecheckt, sämtliche Kontakte, Fotos, Nachrichten überprüft. Was sie über Russland denken, wurden sie gefragt, und Sneschana sagt: „Ich habe es gehasst, zu lügen.“