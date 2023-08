In Russland werden Feministinnen eingesperrt und Frauenrechte beschnitten. Selbst die liberale Opposition blendet das aus. Die konservative Wende begann schon in der späten Sowjetunion. Ein Gastbeitrag.

„Zwei Monate sitzen wir jetzt im Gefängnis. In Freiheit geblieben sind meine zwei Mädchen, bei einem wurde eine ernste psychische Störung diagnostiziert, beide Kinder wurden von mir adoptiert. Ich will, dass man mich vollständig freispricht, das wäre gerecht, barmherzig und ungefährlich.

Ich bin jetzt in erster Linie Mutter. Wenn ich Hausarrest bekomme, werde ich zu Hause bleiben! Ich will meine Kinder in den Arm nehmen können, die buchstäblich verrückt werden. Es ist nicht lange her, dass sie aufgehört haben, nachts zu schreien und zu weinen. Die meiste Zeit ihres Lebens haben sie im Waisenhaus verbracht. Sie wissen, sitzt die Mutter eines Kindes im Gefängnis, dann kommt sie nicht zurück, und du bleibst im Waisenhaus. Das, was jetzt passiert, darf von Rechts wegen nicht sein!“