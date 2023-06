Der „Marsch für Gerechtigkeit“, wie ihn der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin, beziehungsweise die verbrecherische „Rebellion“, wie ihn am Samstag früh der aus Moskau geflohene Präsident Putin nannte, endete schon am Abend des gleichen Tages, statt mit einer opferreichen Kraftprobe als Farce. Da Prigoschin mit ein paar Tausend kampferprobten Männern die Millionenstadt Rostow am Don besetzen konnte, ohne auf Widerstand seitens der dortigen Militärverwaltung und Polizei zu stoßen – im Gegenteil, viele Einwohner, deren Angehörige als Prigoschins Wagner-Söldner dienen, hätten ihnen Essen gebracht und sich mit ihnen fotografiert, war von dort zu erfahren –, wurde Rostow im Netz sogleich spöttisch zur größten Stadt erklärt, die seit Beginn der „militärischen Spezialoperation“ gegen die Ukraine von russischen Streitkräften eingenommen wurde. Auch in Woronesch, fünfhundert Kilometer weiter nördlich gelegen, fielen den Bewaffneten Einrichtungen kampflos in die Hände, bevor diese zweihundert Kilometer vor Moskau auf Prigoschins Geheiß kehrtmachten.

Zu dem Zeitpunkt soll ein Großteil der Elite per Privatjet aus der Hauptstadt geflohen sein, Flüge nach Georgien und Armenien waren ausverkauft, Tickets in die Türkei stark verteuert. Die Museen und einige Einkaufszentren wurden wegen angeblichen Minenalarms geschlossen. Doch von nennenswerten Aktivitäten der Nationalgarde (die gegen friedliche Demonstranten eingesetzt wird) und der Sicherheitsdienste war ebenso wenig zu bemerken wie von den Truppen des Tschetschenenherrschers Ramsan Kadyrow, der angekündigt hatte, Rostow zu entsetzen, unterwegs aber in einem Stau stecken geblieben sein muss, jedenfalls nie in Erscheinung trat. Immerhin wurden in Moskau Werbeplakate für die Wagner-Söldner abgenommen, Angehörige von Wagner-Kämpfern wurden von Sicherheitskräften bedroht, Prigoschins Medien gesperrt.