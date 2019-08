Ableistische Hassrede : Greta Thunberg als seelenloser Cyborg

Aktualisiert am

Wenn Philosophen hassen: Der Franzose Michel Onfray mag Greta Thunberg nicht. Das sagt er aber nicht so. Er probierte es lieber mit der Pathologisierung der jungen Schwedin. Ein Gastbeitrag.

Greta Thunberg am vergangenen Donnerstag in Genf. Bild: AFP

Der französische Philosoph Michel Onfray möchte aufklären. Nachdem Greta Thunberg am 23. Juli eine Ansprache vor dem Parlament in Paris gehalten hat, gab er in einem ausschweifenden Essay auf seiner Webseite bekannt: Thunberg sei weder Mensch noch Mädchen. Sie sei ein Maschinenwesen, mit „Gesicht, Alter, Geschlecht und Körper eines Cyborg“.

Onfray irrlichtert in seinem Text gegen so Einiges. Gegen den Einfall, dass die Erderwärmung von Menschen verursacht sei. Gegen die Umweltbewegung („grüner Kapitalismus“). Gegen die Wissenschaft, auf die Thunberg sich beruft („technokratisch“). Gegen den blinden Aufstand der ungebildeten Jugend („Schafe“). Gegen jene „progressiven“ Erwachsenen, die ein Geschöpf wie Thunberg erst hervorgebracht hätten. Aber Onfrays wichtigste Botschaft lautet: Mit Greta Thunberg werde ein neuer Jungfrauen-Typus verehrt, der nichts Menschliches oder wenigstens Weibliches habe.

Weder menschlich noch weiblich

Thunberg stehe für den Verfall des Humanen, auf den wir zusteuern. Sie sei Prophetin einer nihilistischen Offenbarung, Begründerin einer Religion, deren Bibel die Dossiers des Weltklimarats sind. Sie habe die Nationalversammlung „geohrfeigt“, „geschlagen“ und „ausgepeitscht“. Und das masochistische Publikum habe Beifall geklatscht, pervers angezogen von einer leblosen Präpubertären. Thunberg verbreite Angst und Gewalt. Sie beleidige die Maxime der Aufklärung – Denken, Reflexion und Debatte. Diese Maxime glaubt Onfray mit seiner Schrift zu verteidigen.

Onfray nennt Thunberg selten beim Namen. Er nennt sie „den schwedischen Cyborg“. Was ihn tief beunruhigt, ist ihr Körper. Ein „Antikörper“ , „fleischlos“, wie der von „Silikonpuppen“. Ihr Gesicht sei aus Latex, aufgespannt mit „Stecknadeln des Nichts“. Im französischen Parlament habe „künstliche Intelligenz“ gesprochen – beziehungsweise, so legt er es nahe, Daten ausgeworfen. Daten ausgespuckt. Mit einer Stimme, „weiß wie der Tod“.

Onfray fragt, was für eine Seele Thunberg habe und hat keine Antwort. Sie zeige ein „Cyborg-Gesicht, das Emotionen ignoriert – weder Lächeln noch Lachen, weder Überraschung noch Staunen, weder Schmerz noch Freude“. Onfray spricht Thunberg unumwunden das Menschsein ab, schreibt sie buchstäblich tot. Seine Polemik gerät dort zur Hassrede, wo er versucht, sie mit Worten zu vernichten.

Stecknadeln des Nichts

Der Cyborg ist für Onfray dabei vor allem eine Chiffre. In einer verwickelten Textstelle heißt es, Journalisten teilten uns mit, dass Thunberg autistisch sei. Sie täten es ganz vorsichtig. Denn „man muss es sagen, ohne es zu sagen, um es dennoch zu sagen“, spottet Onfray und wiederholt kokett-ironisch genau diese Geste.

Er beteuert: „Ich lasse die Information beiseite“ – die Information über Thunbergs Autismus. Die political correctness, das Gutmenschentum verbiete es, das A-Wort zu gebrauchen. „Also sagen wir es, aber wir haben nichts gesagt.“ Hier meint Onfray sich selbst. Er deutet an und leugnet zugleich, dass er Thunberg auch für ihren Autismus diffamiert. So offen feindselig sein Pamphlet ansonsten ist, so subtil-versteckt tänzelt seine bedenklichste Beschimpfung daher.

Diese Einlassung, die sich als Auslassung gibt, macht sein Cyborg-Gedresche zur Beschwörung traditionsreicher Bilder des Autisten. Es sind Bilder, mit denen sich Phantasien von unmenschlich-unheimlichen Gefahrenwesen effektiv erregen und verstärken lassen. Seit seiner klinischen Erstbeschreibung als eigenständiges Syndrom um 1940 begreift man Autismus als Beziehungsproblem, als Boykott des Zwischenmenschlichen. Bis heute wird er als Störung von Sozialverhalten und kommunikativer Kompetenz bestimmt.