Hilfe zur Entscheidungsfindung : Mehr Nudging!

Der Nudge ist tief in unsere Alltagssprache gedrungen. Wo wir früher andere berieten und zu überzeugen suchten, nudgen wir jetzt: Wenn wir dem Kind das Obst als Nachspeise verkaufen oder der kurzsichtigen Großmutter beim Familientreffen erläutern, warum es viel praktischer wäre, das Auto in Zukunft stehen zu lassen. In der Umgangssprache ist mit Nudging also das Bemühen gemeint, eine bessere, gedanklich ausgereiftere Entscheidung zu befördern, zum Nutzen der Gemeinschaft wie des Einzelnen. Man gibt der Erkenntnis einen sanften Schubs.

Elena Witzeck





Die Väter dieser Definition, der Jurist Cass Sunstein und der Verhaltensökonom und spätere Nobelpreisträger Richard Thaler, nannten ihr Konzept vor zwölf Jahren unverfänglich (und wohlweislich) eine Entscheidungsarchitektur. In ihrem Buch „Nudge – Wie man kluge Entscheidungen anstößt“ schrieben sie, die Qualität menschlicher Entscheidungen hänge von unzähligen Faktoren ab. Manche sind naheliegend: Ob die betreffenden Personen sich in einem bestimmten Themenfeld auskennen oder nicht, ob sie schon Erfahrungen haben oder die Entscheidungslage ungewohnt und schwierig ist, ob sofort ein Feedback zu erwarten ist oder die positiven wie negativen Auswirkungen, etwa von Sport und Rauchen, erst später sichtbar werden.