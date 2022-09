Zum Tod der Queen : Das Elixier Ihrer Nation

Wie konnte es bei diesem Leben anders sein, als dass es mit einem sto­ischen Akt des Dienstes an der Nation zu Ende ging? Die 96 Jahre alte Königin, die den Thron bestieg, als der 1874 geborene Winston Churchill zum zweiten Mal in Downing Street saß, raffte sich mit gewohnter Hingabe auf, um mit der Audienz zur offiziellen Ernennung von Liz Truss, Jahrgang 1975, eine der wichtigsten konsti­tutionellen Aufgaben der Monarchie – die Beauftragung des Premierministers mit der Regierungsbildung – zum fünfzehnten und letzten Mal auszuführen. An ihrem 21. Geburtstag hatte sie als Prinzessin in einer aus Kapstadt weltweit gesendeten An­sprache gelobt, ihr ganzes Leben, sei es lang oder kurz, in den Dienst „unserer großen imperialen Familie“ zu stellen, „der wir alle angehören“. Wie ernst sie es damit meinte, hat Elisabeth II. unmittelbar vor ihrem Tod noch einmal auf grandiose Weise unter Beweis gestellt. Das ist weiß Gott kein leichtes Erbe, das sie ihrem Sohn vermacht hat.

Allein, dass sie bei der Ansprache an­lässlich ihrer Erlangung der Volljährigkeit im April 1947 – knapp fünf Jahre, bevor sie ihrem Vater nachfolgte – von der im­pe­ria­len Familie sprach, kennzeichnet die Distanz zu heute. Indien gehörte zu dem Zeitpunkt gerade noch zum britischen Weltreich, dessen Vermächtnis von den Kulturkriegern jetzt so heiß debattiert wird. Als sie im Juni 1953 gekrönt wurde, war der Titel „Kaiser von Indien“, den ihr Vater geführt hatte, obsolet. Bezeichnenderweise wurde just in dieser Woche zeitgleich mit dem soeben vollzogenen Machtwechsel in Downing Street bekannt, dass die größte De­mokratie der Welt das Land ihrer ehemaligen Kolonialherren im letzten Quartal von 2021 vom fünften auf den sechsten Platz in der Rangordnung der stärksten Wirtschaftsmächte verdrängt hat.

Die Königin hat über den bereits unter ihrem Vater begonnenen Rückzug aus dem Empire walten müssen. Während ihrer Herrschaft hat sich das Königreich nicht oh­ne erhebliche Mühen, aber auch dank dem persönlichen Engagement der Monarchin für die Verbindung zu den ehemaligen Kolonien zu einem multiethnischen, postkolonialen Staat entwickelt. Die Wandlung ist mit der Heirat zwischen ihrem Enkel Harry und Meghan Markle bis ins Herz der eigenen Familie vorgedrungen, wie denn überhaupt das die modernen sozialen Verhältnisse spiegelnde Privatleben der Mitglieder des Königshauses der Behauptung des viktorianischen Verfassungstheoretikers Walter Bagehot, wonach eine prinz­liche Hochzeit die glänzende Ausgabe eines universellen Vorgangs sei, eine neue Be­deutung gegeben hat.

Modernität verstand sie nicht als Bedrohung

Sosehr das Territorium des ehemaligen Weltreichs geschrumpft ist, über dem die Sonne nie unterging, sosehr das Mutterland nach dem Zweiten Weltkrieg an Macht eingebüßt hat, so trug die globale Ausstrahlung der Königin wesentlich dazu bei, dass Großbritannien sich auf der internationalen Bühne über seine Gewichtsklasse zu schlagen vermochte. Das geschah nicht nur, weil die Monarchin ihrer unter anderem von dem Politiker Enoch Powell mit apokalyptischen Warnungen vor den Folgen der Zuwanderung angefochtenen Rolle als Oberhaupt des Bündnisses der Commonwealth-Länder stets besondere Be­deutung beimaß. Aus der sanften Macht ihrer Würde und Integrität, die sie an eine breite, nicht unbedingt für die Stammherrschaft empfängliche Öffentlichkeit zu vermitteln wusste, ziehen auch die Brexiteers Nutzen, wenn sie die globalen Ambitionen und Chancen hochreden, die sie sich nach der Befreiung des Inselvolkes von den Fesseln Europas versprechen.