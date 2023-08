Aktualisiert am

Menschen überleben im Nahkampf mit der Natur: Wir müssen atmen, essen, trinken, uns warm oder kühl genug halten. Beim Nahkampf kann man der Feindin auf die Hände sehen, um Angriffe abzuwehren, oder ihr in die Augen schauen, um an Blicken abzulesen, was sie vielleicht beabsichtigt.

Dietmar Dath Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Die Metapher ist leicht entschlüsselt: Der Blick auf die Hände der Natur ist das Protokoll von Vorgängen, die Reihenmuster bilden oder auch nicht, der Blick in ihre Augen dagegen ist das Raten, wie Natur tickt, der Versuch, Gesetze zu erkennen. Wir bearbeiten aber nicht nur Natur, sondern mehr und mehr auch bereits Bearbei­tetes.