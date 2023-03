NAÏMA TRABELSI, 30

DESIGNERIN, ZÜRICH

Das prägende Gefühl ihrer Kindheit und Jugend war „Wer darf ich wann sein?“, sagt Naïma Trabelsi. „Da war die eher konservative Familie meines tunesischen Vaters und auf der anderen Seite meine äußerst emanzipierte Schweizer Mutter“ Bei den Besuchen in Tunesien fremdelte sie damit, die Knie bedecken zu müssen und nicht in einem Raum mit den Männern sein zu dürfen, in der Schweiz tat sie sich mit der „Prosexualität“, wie sie es nennt, schwer. Mode nutzte sie früh als Schutz und Ausdruck ihrer Identität: „In Männermode konnte ich meinen sehr weiblichen Körperbau, den ich nicht mochte, so kleiden, dass ich mich stark fühlte“, sagt sie. Zweimal nahm sie Anlauf, selbst Mode zu entwerfen, im ersten Studium mit 18 „hatte ich noch keine eigene Position“, sagt sie. Tabelsi studierte Literatur und Kunstgeschichte, beschäftigte sich mit arabischer feministischer Literatur, arbeitete im Kostümbild am Schauspielhaus Zürich sowie für die international namhaften Modemarken Acne Studios und die Schweizer Marke on. „All diese Erfahrungen haben mir geholfen, mit dieser Zerrissenheit umzugehen“, sagt sie. Zum Abschluss des zweiten Modestudiums hat sie ihre gleichnamige Marke gegründet, bringt orientalische Traditionen, klassisch feminine und maskuline Silhouetten zusammen. Ihre Marke hat sie selbst finanziert, mit Produktion in der Schweiz und eigener Weberei in der Stadt Kaiouran, die für ihre Webkunst bekannt ist, in Tunesien, „der Heimat meines Herzens“, wie sie sagt. trabelsi.world