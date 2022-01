NS-Ideologie und Gartenbau : Wie grün waren die Nationalsozialisten?

Beeinflussen politische Ideologien den Gartenbau? Gibt es etwa einen idealtypischen nationalsozialistischen Garten? Reinhard Berkelmann, Gartengestalter aus Hannover, war sich sicher, dass es ihn gibt. 1934 schrieb er in der „Gartenkunst“, der damals wichtigsten deutschsprachigen Fachzeitschrift, es sei nach „der nationalen Erhebung“ höchste Zeit, mit der Imitation fremder Anlagen aufzuhören und „der Zerstörung deutschen Geistes- und Seelenlebens durch die liberalistisch-marxistische Weltanschauung“ entgegenzuwirken. „Rasse und Volkstum“ seien „ewiger Quell für die Kunst eines Volkes“ und „der Schlüssel zum deutschen Garten». Dieser Beitrag ist kein gartenhistorischer Einzelfall. Andere Autoren forderten, dass der „nordische Mensch“ aus dem „Rassensumpf des Südens“, sprich dem „architektonischen Garten“, zu befreien sei.

Die Anfänge des deutschen Gartens reichten für die nordischen Herrengärtner bis in die Frühgeschichte zurück. Die alten Germanen galten auch auf diesem Gebiet als die direkten Vorfahren der blonden und blauäugigen Deutschen. Mit Begeisterung plante man deshalb Thingplätze, in denen nicht nur germanische Versammlungen nachgestellt, sondern auch die Schönheit der deutschen Landschaft gespiegelt werden sollte. Exotische Pflanzen waren daher verpönt, wie der Sachsenhain bei Verden an der Aller zeigt, an dessen Errichtung Reinhard Berkelmann beteiligt war. Die mit 4500 Findlingen geschmückte Gedenkstätte erinnerte an die im Jahr 782 angeblich durch Karl den Großen befohlene Ermordung von viereinhalbtausend Sachsen, die sich geweigert hatten, zum Christentum überzutreten. Gepflanzt wurden dort nur einheimische Gewächse wie Wildrosen und Hartriegel. Schatten spendeten Buchen: Dieser Baum galt als „Mutter“ des deutschen Waldes. Die fiktive Verbindung zwischen der germanischen Frühzeit und der nationalsozialistischen Gegenwart inspirierte auch deutsche Landschaftsplaner.