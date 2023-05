Vor ein paar Jahren habe ich einmal in Armenien ein sehr altes und sehr schönes Kloster besucht, in dem eine sehr alte Säule steht, die jahrhundertelang als eine Art Seismograph diente, als Frühwarnsystem. Sie war so gebaut, dass sie auf die kleinsten Erschütterungen reagierte, etwa bei einem Erdbeben oder wenn sich feindliche Truppen näherten. Ich weiß noch, wie ich damals vor dieser Säule gestanden habe und mich fragte, ob sie auch gebebt hätte, damals, am 3. August 2014 im Shingal, als der IS einfiel und an Jesiden einen Genozid verübte, als er Männer ermordete, Frauen und Mädchen vergewaltigte. Oder 2018, als das türkische Militär im kurdischen Afrîn einmarschierte, Berichte von verschleppten jesidischen Frauen sich häuften, von mit Bulldozern planierten jesidischen Friedhöfen. Und vor ein paar Wochen, als ein Video aus Afrîn auftauchte, in dem zwei jesidische Männer zum Islam zwangskonvertiert wurden.

Androhung von Genozid

Auch wenn die Situation der Jesiden medial mittlerweile irgendwo an den Rand oder außerhalb des Blickfelds geraten ist – sie ist immer noch katastrophal. Schätzungsweise 200.000 leben nunmehr seit neun Jahren in den Internally Displaced People (IDP) Camps in der Autonomen Region Kurdistan und im Irak, noch immer in Zelten. 2700 Frauen und Kinder werden vermisst, kürzlich wurde im Shingal ein neues Massengrab gefunden. Und seit ein paar Tagen wird die jesidische Gemeinschaft wieder von einer Welle aus Hass und Hetze erschüttert. Ende April hat die irakische Regierung ein Camp in der Provinz Nineveh geschlossen, in dem Hunderte arabisch-sunnitische Familien lebten – mutmaßlich mit Verbindungen zum IS. Einige von ihnen wurden vom irakischen Militär in ihre Häuser in der Region Shingal repatriiert, und das, ohne vorher zu überprüfen, welche Rolle sie unter dem IS gespielt haben. Schließlich waren es ja auch die sunnitisch-arabischen Nachbarn, die sich 2014 dem IS anschlossen.

Als die Rückkehrer dann auch noch eine Moschee aufsuchten, in der der IS damals Jesiden gefangen gehalten hatte, und eine Überlebende unter ihnen einen IS-Täter wiedererkannte, kam es zu Protesten. In den sozialen Medien wurde das Gerücht verbreitet, die Jesiden hätten die Moschee angezündet. Die „Beweisbilder“ stammten jedoch aus der Zeit, kurz nachdem die Region vom IS befreit worden war. Die Schäden an der Moschee gehen also noch auf den Krieg zurück. Zahlreiche religiöse Führer nutzten dann die Freitagspredigt, um das Gerücht, das längst mehrfach widerlegt war, weiterzuverbreiten, gegen die Jesiden zu hetzen, zu Gewalt aufzurufen. Videos der Predigten wurden in den sozialen Medien geteilt. Die Jesiden seien Ungläubige, Teufelsanbeter, hieß es – dieselbe Terminologie, die auch der IS benutzte. Dann eskalierte es. Eine Hetzpredigt folgte der anderen, Zehntausende Kommentare: Die Jesiden werden als „Siedler“ bezeichnet; es wird mit einem weiteren Genozid gedroht; Anschlagspläne auf IDP-Camps werden diskutiert, welche Waffen und wo. Das Foto eines jesidischen Mädchens wird mit Worten kommentiert wie „der IS hat sie vergessen“.

Hass in der sunnitischen Bevölkerung

Dass es Jesidenfeindlichkeit nicht nur beim IS gibt, sondern dass sie in der sunnitischen Bevölkerung insgesamt verbreitet ist, wusste man schon vorher. Doch das Ausmaß des nun offen artikulierten Hasses übersteigt alles. Dass bis jetzt niemand ermordet wurde, da sind sich Menschenrechtsaktivisten sicher, liegt allein daran, dass Sicherheitskräfte noch das Schlimmste verhindern. Doch der Schaden ist bereits angerichtet: Studierende, die aus Angst vor Angriffen nicht mehr den Bus zur Universität nehmen, Bewohner der IDP-Camps, die nachts kein Auge mehr zutun. Haider Elias von der Menschenrechtsorganisation Yazda fasst es, an die internationale Gemeinschaft gerichtet, zusammen: „Helft uns zu bleiben oder helft uns zu gehen.“ Die Jesiden in der Autonomen Region Kurdistan und im Irak schlagen Alarm. Auch ich tue das hier. Aber was helfen all die Säulen und Seismographen, die Alarmglocken und Frühwarnsysteme, wenn dann nichts passiert?

Mehr zum Thema 1/

Jesidenfeindlichkeit gibt es übrigens auch in Deutschland. Kürzlich berichtete mir eine Schülerin, dass sie auf dem Pausenhof von muslimischen Mitschülerinnen als Jesidin beleidigt und getreten wurde. Aus Angst vor Anfeindungen halten viele Jesiden ihre Identität in Flüchtlingsunterkünften geheim. Und ich kann mich noch gut an Demonstrationen 2014 in Deutschland erinnern, in den ersten Tagen des Genozids, bei denen wir von Islamisten am Straßenrand angefeindet und beleidigt wurden. Man könnte noch so viel erzählen. Von amerikanischen evangelikalen Organisationen wie „Light a Candle“, die „humanitäre Arbeit“ in den IDP-Camps leisten, aber vor allem damit beschäftigt sind, traumatisierte Überlebende zu missionieren. Die sich vor jesidischen Tempeln versammeln, um gegen den „satanischen Fluch“ anzubeten. Oder davon, dass die Verbrechen gegen die Jesiden bei Prozessen gegen IS-Täter im Irak keine Rolle spielen und diese lediglich wegen „Mitgliedschaft in einer Terrororganisation“ verurteilt werden.