Nach der Abwahl Feldmanns : Im Abgang ungerührt

In der Wandelhalle vor dem Magis­tratssitzungssaal im Frankfurter Römer hängen die Porträts der einstigen Oberbürgermeister, gemalt in Öl. Eines Tages wird darüber zu entscheiden sein, ob auch Peter Feldmann ein Platz in der Ehrengalerie eingeräumt wird – oder ob man den beim Wahlvolk in Ungnade Gefallenen lieber dem Vergessen anheimfallen lässt.

Am Abend seiner Abwahl war es Feldmann vor allem darum zu tun, ein positives Bild von sich selbst und seiner zehnjährigen Amtszeit zu zeichnen. In einem kurzen Statement verwies er auf seine echten und vermeintlichen persönlichen Verdienste, kein Wort fand er dagegen zu seinen Verfehlungen. Die niederschmetternde Tatsache, dass sich bei einer für kommunale Verhältnisse beeindruckenden Wahlbeteiligung von 42 Prozent gerade einmal fünf Prozent der Wähler für seinen Verbleib ausgesprochen hatten, ignorierte er und deutete an, dass er die knapp 60 Prozent der Daheimgebliebenen als Unterstützer betrachtet.

Blass sei Feldmann gewesen, stellten manche Beobachter fest. Angesichts der krachenden Niederlage fiel aber eher ins Auge, wie unbeeindruckt, ja, ungerührt Feldmann wirkte. Seine Abwahl ordnete er in der Sprache eines Fußballtrainers ein, der eine aus seiner Sicht unverdiente Niederlage erklären muss: Es sei nicht das Ergebnis herausgekommen, das er sich gewünscht habe, aber so sei die Demokratie nun einmal, da gehe es mal in die eine, mal in die andere Richtung. Auch im Abgang gab er jenes Bild vom entrückten und unberührbaren Egozentriker ab, das die Bürger zuvor in Scharen an die Wahlurne getrieben hatte. Wenn je der Begriff der Persönlichkeitswahl zutreffend war, dann – ex negativo – in diesem Fall.

Ein würdiger Dreikampf

Damit ist dann aber auch alles gesagt zur Person Feldmanns. Alle anderen sollten sich jetzt darauf konzentrieren, aus den Erfahrungen seiner Amtszeit die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Wahlbürger, die 2018 aktiv oder passiv daran beteiligt waren, diesen Mann im Amt zu bestätigen, obwohl seine Defizite nach sechs Jahren als Stadtoberhaupt klar erkennbar waren, haben die Bereitschaft zur Korrektur am Sonntag eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Es ist zu hoffen, dass das Interesse an der Kommunalpolitik nicht wieder abflaut, wenn sich die Zustände im Römer bessern.

Die Parteien können dazu das Ihre beitragen, indem sie Persönlichkeiten für die anstehende Oberbürgermeisterwahl aufstellen, die neben der charakterlichen und fachlichen Eignung auch den nötigen Einsatzwillen mitbringen, sich im Wahlkampf bekannt zu machen. Im Fall von CDU (hier läuft es auf den früheren Bürgermeister Uwe Becker hinaus) und SPD (aller Voraussicht nach Planungsdezernent Mike Josef) ist das gewährleistet; die Grünen, die zuletzt auf wenig zugkräftige Kandidatinnen gesetzt hatten, haben mit der Berufung einer Findungskommission signalisiert, dass sie das Thema so ernst nehmen, wie es sich für die mittlerweile stärkste politische Kraft der Stadt gehört. Gelänge es ihnen, Manuela Rottmann, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesernährungsministerium, für die Kandidatur zu gewinnen und von der Basis gegen mögliche lokale Konkurrenz bestätigen zu lassen, wäre ein würdiger Dreikampf um das Amt des Oberbürgermeisters gewährleistet.

Dessen enorme Bedeutung für die Entwicklung und die Außenwahrnehmung der Stadt ist auch dank der feldmannschen Irrungen überaus deutlich geworden. Die Art und Weise, wie er seine Rolle eigenmächtig interpretieren konnte, hängt mit dem Spannungsverhältnis zwischen dem direkt gewählten Oberbürgermeister und den vom Stadtparlament bestimmten übrigen Magistratsmitgliedern zusammen. Diese strukturelle Unwucht ließe sich nur mit gravierenden Veränderungen an der unglücklichen Hessischen Gemeindeordnung korrigieren. Die Notwendigkeit dazu allein aufgrund negativer Erfahrungen in Frankfurt wird andernorts in Hessen jedoch nicht unbedingt gesehen.

Mehr zum Thema 1/

Dringender ist eine Senkung oder sogar Abschaffung des überhohen Quorums. Das Gegenargument, wonach dann eine mehr oder weniger zufällige Abwahl aufgrund des Einflusses einer schlagkräftigen Minderheit möglich wäre, trägt nicht, denn die Abstimmung durch die Bürger muss von einer Zweidrittelmehrheit des Stadtparlaments in die Wege geleitet werden. Vorrangig aber ist zu verhindern, dass ein Amtsinhaber erst persönliche Defizite in feldmannschem Ausmaß offenbaren muss, bis es für eine Abwahl reicht.