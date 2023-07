Skandal-Schau in Nürnberg : Was bleibt von der Ausstellung „Jesus liebt“?

St. Egidien in Nürnberg: Der handschriftlich verkündete „Prozess der Klärung“ hält bis auf Weiteres an Bild: dpa

Eröffnet wurde die Ausstellung „Jesus liebt“ am Abend des 20. Juli, geschlossen wurde sie fünf Tage später. Die Bilder des Frankfurter Filmregisseurs und Künstlers Rosa von Praunheim in der Nürnberger St.-Egidien-Kirche hatten so massive Proteste ausgelöst, dass der geschäftsführende Pfarrer Martin Brons sich zu diesem Schritt veranlasst sah: „Wir stellen uns der Aufgabe, die entstandenen Verletzungen, die einzelne Bilder ausgelöst haben, ernst zu nehmen. Zugleich ist es auch unsere Aufgabe, in der weltoffenen Kulturkirche St. Egidien gesellschaftspolitisch und religiös herausfordernden künstlerischen Positionen Raum zu geben.“

Hannes Hintermeier Feuilleton-Korrespondent für Bayern und Österreich.

Die Schau fand im Rahmen der Nürnberger Pride Weeks statt. St. Egidien hat mit Pfarrer Thomas Zeitler einen Geistlichen, der den Titel „Profilpfarrer für Kunst und Kultur in St. Egidien“ trägt. Die Kirchengemeinde im Herzen der Stadt hat sich mit provokanten Ausstellungen einen Namen gemacht. So auch im aktuellen Fall: So war etwa der frühere Papst Benedikt XVI. umgeben von homosexuellen Männern zu sehen, zusammen mit einer Jesus-Figur, die dazu den Segen spendet. Um Jugendliche zu schützen, wurden die explizitesten Bilder hinter Stellwänden verborgen.

Hätte man sich früher Gedanken machen müssen?

Kurz nach der Eröffnung wurde ein digitaler Fäkalsturm entfesselt, wohl auch mit Kritik aus der Kirchengemeinde selbst, der die Verantwortlichen dazu bewegte, die Schau zu schließen – um über das weitere Vorgehen zu beraten. Der Förderverein Christopher Street Day Nürnberg lobte den Mut der Gemeinde, die Ausstellung überhaupt zu zeigen, und bedauerte deren Schließung. Vereinsvorstand Bastian Brauwer regte Führungen an, in deren Rahmen die Kunstwerke kontextualisiert werden. Er habe Verständnis, dass sich die Kirche noch einmal Gedanken mache, „allerdings hätte man sich diese Gedanken vielleicht vorher genauer machen müssen“.

Für die Ausstellung hat sich der achtzigjährige Künstler religiöser Kitschmotive aus dem Netz bedient. Dem Bayerischen Rundfunk sagte Rosa von Praunheim, er freue sich über die regen Diskussionen, die seine Bilder ausgelöst haben. Es sei von der Kirche sehr mutig gewesen, sich auf die zu erwartenden Reaktionen einzulassen. Selbst streng katholisch erzogen, könne er nachvollziehen, wenn sich Menschen in ihrem religiösen Empfinden beleidigt fühlten. Die Ausstellung werde im Anschluss in München und Hamburg gezeigt.

Wann die Entscheidung über die Zukunft der Schau fallen soll, war bis Redaktionsschluss weder von der Pfarrei noch vom Dekanat Nürnberg zu erfahren. Der Christopher Street Day, an deren Paradenspitze zuletzt der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König marschiert war, beginnt am 5. August.