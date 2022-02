Freiwillige in Auschwitz : Am dunkelsten Ort

In Tahels Albtraum tauchen keine Bilder auf, niemand wird vergast. Sie hört nur ein Geräusch: Papier. Jemand raschelt damit, blättert in einem Ordner oder sortiert einen Stapel Formulare. Tahel sieht nicht, wer dort im Dunkeln arbeitet. „Diesen Traum hatte ich in meiner zweiten Nacht“, erinnert sie sich. „Ich habe das Papier laut und deutlich gehört.“

Als sie in jener Nacht das Licht anknipst, ist das Geräusch verstummt. Im Lampenschein betrachtet Tahel das Fischgrätparkett. Durch die alten Sprossenfenster zieht Kälte herein, die Uhr zeigt genau Mitternacht. Tahel ist jetzt wach, der Albtraum verfliegt, doch die Wirklichkeit beruhigt kaum: Ihr Zimmer soll das Büro von KZ-Kommandant Rudolf Höß gewesen sein. Sicher ist, dass SS-Leute in diesem Gebäude arbeiteten. Von hier aus verwalteten sie den Massenmord an 1,1 Millionen Menschen in Auschwitz, darunter 200.000 Kindern, neunzig Prozent waren Juden. Keine hundert Meter von Tahels Bett entfernt befindet sich die Gaskammer des Stammlagers.