Wie sieht uns die Welt? : Deutschland schweigt

Aktualisiert am

Berlin hat in mir die Hoffnung geweckt, dass auch aus meinem Land Syrien die Diktatur verschwinden könnte. Trotzdem fand ich hier auf wichtige Fragen keine Antwort. Ein Gastbeitrag.

Bei meinem letzten dreiwöchigen Besuch in Berlin hatte ich genügend Zeit, um mich mit meinen deutschen und syrischen Freunden zu unterhalten, und konnte ihnen eine große Angst vor der Zukunft anmerken. Die Sorge vor dem Kommenden, die ich in Europa und besonders in Deutschland gespürt hatte, war äußerst erschreckend.

Berlin, diese magische Stadt, machte einen erschöpften Eindruck und schien sich vor einem harten Winter und einer ungewissen Zukunft zu fürchten. Obwohl seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Dreivierteljahrhundert vergangen ist, scheint mir der Stadt noch immer der Geruch des Todes, der Verwesung und der Zerstörung anzuhaften. Noch immer hausen die Schreie der Opfer in den Bäumen, den Treppenhäusern und an den Ufern des Flusses. Noch immer wohnen die unvorstellbar schmerzhaften Erinnerungen in den Herzen der Menschen.