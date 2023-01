Wie die Welt Deutschland sieht : Die chaotischen Seelen der effizienten Deutschen

Ich lebe seit 2006 in England. Meine Jahre im Ausland haben mich gelehrt, dass es verschiedene Versionen eines Landes gibt. Und von dieser dualen Perspektive mache ich wie alle guten Ausländer Gebrauch. Und überrasche die Leute hier in Großbritannien damit, dass Deutschland nicht immer so ist, wie sie denken. Dass unsere Züge selten pünktlich sind. Dass trotz unseres Images der Naturverbundenheit unsere Wälder meistens verklärte Baumschulen sind. Wir produzieren mehr Plastikmüll als die meisten anderen Länder, die Gewässer leiden unter exzessiver Schweinezucht. Abtreibung ist technisch gesehen immer noch illegal. Und deutlich mehr Frauen bleiben mit ihren Kindern zu Hause als in anderen europäischen Ländern.

Und auch wenn ihr Ruf noch so gut war im Ausland: Nicht alle von uns haben sich in den Schlaf geweint, als Angela Merkel ihr Amt verließ. Wir haben unsere Vergangenheit nicht bewältigt. Und es hat mich auch nicht überrascht, als jetzt eine Bande von rechtsextremen Spinnern, die sogenannten Reichsbürger, ausgehoben wurde, als sie einen Sturz der Regierung plante; wenn überhaupt, hat es mich nach den Merkeljahren überrascht, dass gegen sie ermittelt worden ist. Anders als das Stereotyp besagt, fühlt sich mein Mutterland, von meiner kleinen Wohnung in London aus gesehen, an wie eine zutiefst neurotische Nation, die ihre chaotische Seele dauerhaft unter einer dünnen Schicht von Ordnung und Effizienz verbirgt.