Corona-Lage in Italien : Kein Plan

Auf den italienischen Balkonen ist es still geworden. Man lebt im Stillen, stirbt im Stillen und wartet. Niemand hat mehr Lust, zu singen. Noch immer hat das Land bis zu 600 Tote am Tag zu beklagen. Allein in der Lombardei, der am stärksten von der Epidemie betroffenen Region Italiens, fielen gegen Ende der Woche täglich bis zu 250 Menschen Covid-19 zum Opfer. Mailand nennt man jetzt „die Kranke des Nordens“, früher war die Stadt das Herz von Wirtschaft und Kultur.

Der Lockdown dauert nun schon 42 Tage, so lange wie in keinem anderen europäischen Land. Die Quarantänevorschriften gehören zu den härtesten des Kontinents. Während viel später von der Pandemie getroffene Länder beginnen, sich wieder zu öffnen, gibt es in Italien dafür noch nicht einmal einen Plan. Die Schließung der meisten Betriebe und die Kontaktsperre werden mindestens bis zum 3. Mai aufrechterhalten werden, Kindergärten, Schulen und Universitäten werden erst im September wieder aufmachen. Und niemand weiß, mit welchem Geld der Wiederaufbau, über den jetzt ständig gestritten wird, überhaupt geleistet werden könnte.

Eine Weile hatte der Notstand die innenpolitischen Konflikte oberflächlich befrieden können. Jetzt sind sie wieder aufgebrochen, und der Ton in der Debatte um europäische Finanzhilfen rutscht immer weiter ab. Matteo Salvini und andere Rechtspopulisten machen im Fernsehen und in den sozialen Netzwerken Stimmung gegen Europa. Mit Erfolg: Die meisten Italiener fühlen sich verraten. Genauso sind viele zunehmend von dem politischen Beharren auf der Position „Eurobond o morte“, „Eurobond oder Tod“, genervt. Die Menschen sind erschöpft, frustriert und mit ihrer Moral am Ende. Als vor gut einer Woche die „Welt“ behauptete, die Mafia warte nur auf den „Geldregen aus Brüssel“, brannte bei nicht wenigen die letzte Sicherung durch: Es könne sein, dass die Mafia versuchen werde, EU-Gelder in die Hände zu bekommen. Genau das Gleiche sei auch von Geschäftemachern und Kriminellen in halb Europa zu erwarten. Die Mafia solle nicht als Alibi benutzt werden, wenn es darum gehe, bei einer Krise, die europaweiten Schaden anrichtet, einzuschreiten. Sollte die Mafia tatsächlich auf etwas warten, dann höchstens auf ein noch tieferes Abrutschen der Wirtschaft.

In Italien weiß man das aus Erfahrung. In anderen Notsituationen, etwa bei den Erdbeben in den vergangenen Jahren, bot die organisierte Kriminalität in Notlage geratenen Unternehmen Kredite an: Geld, das sofort und in großen Mengen verfügbar war. Früher oder später stieg sie selbst in diese Unternehmen ein. Der legale Markt wurde damit untergraben. Italiens wichtigster Anti-Mafia-Staatsanwalt Federico Cafiero De Raho nennt die derzeitige Situation „extrem kritisch“. Bisher habe die organisierte Kriminalität „jede Krise ausgenutzt, um die Wirtschaft zu infiltrieren“, sagte er in einem Interview. Die Regierung müsse einen Weg finden, um in Notlage geratenen Unternehmen rasch Hilfe zukommen zu lassen, ohne die zahlreichen bürokratischen Hürden, die noch immer typisch für Italien sind. Dieses Mal müsse der Mafia die Chance genommen werden, als Erste den Unternehmen zur Hilfe zu kommen.

Abermals wurden alte Feindbilder gegen Deutschland aktiviert, die schon aus Empörung über die deutsche Haltung in der Eurobonds-Debatte aufgetaucht waren. Aber es gibt auch viel Bewunderung. Eine der häufigsten Fragen, die einem Italiener in diesen Tagen stellen, ist, wie es Deutschland gelinge, die Menschen so zu schützen, dass bisher vergleichsweise wenige an Covid-19 gestorben sind. Auch der Art, wie die deutsche Regierung durch die Krise führt, zollt man Respekt. Am Tag nach der Pressekonferenz über die Corona-Entscheidungen schrieb der „Corriere della Sera“ über Angela Merkel: „Sie verwendete Worte, die für jeden verständlich sind, und bat alle darum, verantwortlich zu handeln. Die Basis für eine solche Ansprache ist ein Regierungsverständnis, das die Bürger als Erwachsene ansieht, die vernünftig denken können, und nicht als Kinder, die man erschrecken oder bedrohen kann.“ In Italien, wo die Nerven blank liegen, entfernt man sich immer weiter davon.