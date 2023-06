Wenn vom Klimawandel die Rede ist und von der Frage, was man gegen ihn tun kann, ist meist von Verzicht die Rede: möglichst nicht mehr fliegen, weniger Auto fahren, kein Fleisch mehr essen. Dass jemand, der kein Komiker ist, kommt und sagt, dass man, um die Erderwärmung zu bremsen, vor allem gigantische Bauten aus Stahl und Beton bauen muss und Millionen von Turbinen und Pumpen im Meer braucht, dass auch Horden von genetisch veränderten, nämlich mit Mammut-DNA angereicherten Elefanten nicht schlecht wären – das ist dann doch erst mal eine Überraschung.

Niklas Maak

Genau diese Überraschung ist gerade in Venedig auf der Architekturbiennale zu besichtigen. Dort läuft ein Film von Liam Young, in dem ein stürmisches Meer zu sehen ist. Ein Boot nähert sich einem gigantischen Bauwerk, an dem rote Leuchten blinken, man denkt, vielleicht ist das eine Bohrinsel, vielleicht eine Stadt aus einem Science-Fiction-Film, dann bemerkt man seltsame Ventilatoren, so groß wie Hochhäuser, hinter den Wellen auftauchen. Schließlich erklärt einem eine Stimme, worum es sich handelt: riesige Anlagen, die Kohlendioxid aus der Atmosphäre einfach absaugen und in Container verfrachten. Man sieht das und hält es für Science-Fiction, so wie Liam Youngs Film „Planet City“, der zeigt, wie es aussehen könnte, wenn die gesamte Weltbevölkerung in einer Giga-City leben würde und den Rest des Planeten sich selber überließe.