Notfallarbeiten : Wie die freie Kulturszene in Osteuropa überleben will

Wie die freie Kulturszene in Osteuropa überleben will

Nackte Ratlosigkeit: Szene aus dem Stück Oumuamua des Experimentaltheaters Stoka in Bratislava Bild: Ctibor Bachratý

Die Kulturpolitik im östlichen Mitteleuropa ist gespalten: In der Slowakei fordert die Präsidentin Unterstützung für Künstler, während der Regierungschef in Ungarn nicht ertragen will, dass er diese Sphäre nicht kontrolliert.