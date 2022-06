Ukrainer auf dem Amt : Wie deutsche Behörden ukrainische Geflüchtete abwimmeln

Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) in Berlin kann spät am Abend, wenn der letzte Kurs nach München und Düsseldorf weg ist, durchaus ein bisschen Melancholie verbreiten. Am vergangenen Sonntag standen um diese Zeit immer noch ein paar Menschen herum. Sie warteten auf einen Bus, der nicht im Fahrplan stand. Er kam aus der Ukraine. Unter den Passagieren waren auch Olena, eine vierzigjährige Frau aus Saporischschja, und ihre Tochter Nastya (11, alle Namen sind geändert). Sie wurden in Empfang genommen von Katya (32) und ihrem Onkel Oleksandr (64), die schon seit drei Monaten in Berlin sind. Es war eine erweiterte Familienzusammenführung, der wochenlange Diskussionen per Telegram vorausgegangen waren, ob die erhofften Waffenlieferungen den Himmel über den ukrainischen Städten in absehbarer Zeit so sicher machen könnten, dass ein Verbleib dort zu verantworten wäre. Ich bin mit Katya und Oleksandr seit ihrer Ankunft in engem Kontakt, habe sie auf zahlreichen Behördengängen begleitet und bin mit ihnen von Arzt zu Arzt gepilgert, denn Oleksandr ist schwer krank und benötigt die ganze Expertise, zu der das hiesige Gesundheitssystem in der Lage ist. Wir haben das Land in diesen Wochen auch neu kennengelernt, für sie war sowieso alles vorher unbekannt, für mich aber auch – hätte ich ohne Oleksandr jemals beim Bezirksamt Treptow-Köpenick vorgesprochen? Eher nicht.

Niemand ist zuständig

Geflüchtete aus der Ukraine treffen in der Regel zuerst einmal auf Freiwillige oder Volunteers, das ist der bessere Begriff, denn es ist eine bunte und diverse kleine Gruppe, die auch am ZOB spät noch die Stellung hält. Sie werden an diesem Tag kaum gebraucht, die meisten Ankömmlinge werden abgeholt, man sieht, dass sich die Emigration aus der Ukraine in einer zweiten Phase befindet. Viele sind bald wieder zurückgekehrt, dafür kommen jetzt Angehörige und Freunde von solchen, die sich hier schon ein bisschen etwas aufgebaut haben. Viel kann es nicht sein, denn die sozialen Systeme erweisen sich als anfangs empfänglich, bald aber als bemerkenswert opak. Das begreift man, wenn man sich zu früh schon Routinen erwartet. Dass wir überhaupt nach Treptow-Köpenick mussten, hatte mit einer Regelung zu tun, die nur wenige Tage gültig war und eine Verteilung von noch nicht angemeldeten Menschen nach Geburtsmonat quer über die Stadt vorsah. Wir standen also im März ein paar Stunden vor einer Sporthalle an, dann bekam Oleksandr eine provisorische Krankenversicherungsnummer und 300 und ein paar zerquetschte Euro bar auf die Hand. Dummerweise dachten wir, es wäre nun jemand für ihn zuständig. Das aber erwies sich als Irrtum. Denn nachdem wir ein paar Wochen später noch einmal angestanden waren und ein Formular für „unbares Bezahlen“ abgegeben hatten, geschah danach – nichts. Keine Überweisung einer monatlichen Unterstützung, wie wir es eigentlich erwartet hätten. Keine Aufklärung, wie aus der provisorischen Krankenversicherung eine dauerhafte werden könnte.