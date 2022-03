Wolodymyr Selenskyj im Krieg : Der Präsident im T-Shirt, der alle beschämt

„This is just like television, only you can see much further”, sagt Peter Sellers mit einem wunderbar schillernden Satz in Hal Ashbys politischer Satire „Willkommen, Mr. Chance“ (1979). Der Film erzählt, wie ein Gärtner nach einem langen Leben, das er ausschließlich im Garten einer Villa in Washington verbracht hat, zum ersten Mal seine Umgebung erlebt. Zum Staunen ist das zynische Polit-Biotop Washingtons auch sonst. Doch gerade seine völlige Weltfremdheit erlaubt es Chancey Gardner, unbeschadet das Gestrüpp einer machtbesessenen Umgebung zu durchschreiten und am Ende zum US-Präsidenten aufzusteigen. Ein Amt, das er mit demselben milden Lächeln annimmt wie eine Tasse Tee.

Bis vor ein paar Monaten hätte man auch in Wolodymyr Selenskyjs Geschichte noch den Spin-off einer genialen amerikanischen Drehbuchidee sehen können. Nein, Ronald Reagan ist für den heutigen Präsidenten der Ukraine kein angemessener Vergleich; Reagan war acht Jahre lang Gouverneur von Kalifornien, bevor er nach dem höchsten Amt im Staate griff, er durfte in Ruhe lernen, wenngleich er aus dem Vorwurf des Schauspielerhaften schon früh Profit schlug. Von einem Journalisten 1966 ge­fragt, wie er sich wohl an der Spitze des Bundesstaates Kalifornien behaupten werde, sagte der Hauptdarsteller des Schimpansen-Films „Bedtime for Bonzo“ gewitzt: „Keine Ahnung, einen Gouverneur habe ich noch nie gespielt.“

Was könnte konkreter sein als der eigene Tod?

Wolodymyr Selenskyj, Jahrgang 1978, der bis heute besser Russisch spricht als Ukrainisch, ähnelte dagegen tatsächlich Chancey Gardner in Ashbys Film. Denn er kannte, bevor er sich in einen Politiker verwandelte, wenig mehr als die Fernsehwelt, die ihn zum Star gemacht hatte. Wie ein Mann, der voraussieht, was man ihm vorwerfen wird, legte er den scheinbaren Makel an wie eine Rüstung. Und das Manöver ging auf. Selenskyj benannte seine politische Partei allen Ernstes nach dem Titel der TV-Serie „Diener des Volkes“, in der ein Geschichtslehrer zum ukrainischen Präsidenten gewählt wird, errang 2019 in herrlichster Spiegelung von Fiktion und Wirklichkeit einen haushohen Wahlsieg, was mehr über sein Land verrät als über ihn, und ließ sein reales Präsidentenamt fortan mit seiner Bildschirmrolle verschwimmen: Stoff für postmoderne mediensoziologische Masterarbeiten. Der mit Selenskyj befreundete Regisseur Alexej Kirjuschenko sagte: „Die Politik ist in der Ukraine verrückter als jedes Drehbuch. Was hier geschieht, könnte sich kein Satiriker ausdenken.“

Tatsächlich war es vor zwei Jahren niemandem möglich, der Spiegelungsfalle zu entkommen, am wenigsten den Journalisten, die ihn aus der Nähe beobachteten. Selenskyj scheue die Konfrontation, hieß es, er verstecke sich hinter seiner Social-Media-Strategie, veranstalte keine Kundgebungen, sondern nur Show. Ein westlicher Diplomat ließ sich mit dem Satz zitieren, Selenskyj habe „keine konkreten Ideen“. Wenn der Ausspruch jemals galt, ist es jetzt damit vorbei. Was könnte konkreter sein als der eigene Tod und der physische Untergang seiner Heimat? Solange Selenskyj am Leben bleibt, ist in seiner täglichen Existenz gar nichts mehr „genau wie im Fernsehen“, wie Chancey Gardner sagt, und die neu gewonnene perspektivische Weite entspricht der Freiheit eines Mannes drei Zentimeter vor dem Abgrund. Er, der früher belächelt wurde, weil er kaum etwas so tat wie ein „echter Politiker“, er, den seine Feinde als Amateur, Komödianten und Marionette der Mächtigen abtaten, benutzt das Handwerkszeug der Bildschirm-Fiktionen nur noch, um es mit der brutalen Wirklichkeit selbst aufzunehmen. Als ihm Frankreich und die USA anboten, seine Haut zu retten, antwortete er: „Ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, ich brauche Munition.“ Es spielt dabei keine Rolle, dass Selenskyj als Profi genau weiß, wie er in die Kamera schauen muss; die Wirklichkeit übersteigt ihn sowieso, ihn und uns alle. Viele seiner Sätze der letzten Tage werden als Ausdruck von Mut und Gefasstheit überleben, und manche, sagen wir es offen, werden uns beschämen.