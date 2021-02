Jugendliche in der Pandemie : „Opa, setz deine Maske auf“

Die Jungen stehen am Rand der Rampe und bemerken die Eindringlinge gleich. Sie sind oft genug hier, um zu wissen, wer neu ist und wer nicht zum Skaten kommt, erst recht an einem Abend, der so nass und kalt ist wie dieser. Sie stehen im Schein der Straßenlaternen. Ein großer, dünner, einer mit Helm, ein Schwarzgelockter. Turnschuhe von Nike, Kapuzenpulli, tief hängende Jeans. Die Skateboards balancieren sie lässig auf den Kanten. Ben, Artur, Francis. Wie sie sich bewegen, sich strecken, einander an den Schultern packen: Gelöbnisse der Normalität.

Im Skatepark muss man keine Maske tragen. Nur wenn es voll wird und man am Pool oder der Halfpipe Schlange steht. Heute ist nichts los. Es zieht. Dunkel ist es auch. Die feuchten Bahnen reflektieren das Straßenlicht. Ein kleiner Junge saust auf einem Roller vorbei. Die Clique macht Pause. Sie reden über alles Mögliche, nur nicht über Schule. Hier haben sie sich kennengelernt, nicht auf dem Schulhof.

Einer hat bis 14 Uhr geschlafen. Ein anderer hat Netflix so gut wie durchgeschaut. Einer geht auf eine „Ökoschule“. Einer war im Sommer an der Nordsee, nicht in Frankreich, und fand es langweilig, außerdem war das Wetter schlecht. Ein anderer hört zuhause Deutschlandfunk, aber nur wegen der Eltern. Zwei der Jungs wären in diesem Jahr eigentlich auf Klassenfahrt gegangen, nach Berlin, einer hätte Verwandtschaft in Amerika besucht. Alle finden, dass ihre Eltern sich im Homeoffice „korrekt“ verhalten. Alle würden lieber auf einer Skipiste stehen statt im Frankfurter Ostend.

Es wird noch ewig so gehen

„Das wird noch ewig so gehen“, sagt Artur. Mal wieder Essen gehen wäre schon gut. Ja, ruft Ben, und andere Gesprächsthemen wären auch schön. Francis legt den Kopf schief. Dann sagt er: „Die Zeit wird uns nicht zurück gegeben.“

Darüber sind sie nicht wütend. Eher erstaunt. Wütend sind sie auf Rentner, die Regeln brechen, wie neulich in der S-Bahn, als einer aus der Gruppe rief: „Opa, setz deine Maske auf.“ Und auf die Coronaleugner. Das Peinlichste überhaupt wäre, wenn die eigenen Eltern Querdenker wären. Verrückt, zu behaupten, Merkel trinke Kinderblut: Wie man so etwas glauben kann. Dann geht es doch noch um die Schule. Bens Physiklehrer war skeptisch und hat sich gegen die Regeln gewehrt, wollte nicht lüften. Und Arturs Musiklehrer hat irgendwann Corona bekommen: „Karma.“ Der hat nämlich auch nicht daran geglaubt.

Wenn Lena nach Hause kommt, ist niemand da. Das war lange Zeit anders. Sie ist mit drei Geschwistern aufgewachsen, im ersten Lockdown hat sie noch in einer Vierer-WG in Erfurt gewohnt. Jetzt ist es still in der Eineinhalb-Zimmerwohnung mit offener Wohnküche in der Innenstadt von Halle. Will sie jemandem von ihrem Arbeitstag erzählen, dann am Telefon. Die Freunde sind alle noch in Thüringen, und die Familie ist über ganz Deutschland verteilt. Sie hat kein Auto und möchte nicht stundenlang in der Bahn sitzen. Seit Weihnachten hat sie Halle nicht mehr verlassen. Trotzdem: „Alles gut.“ Die Sache nach dem Ausbildungsplatz war ein Kampf. Sie hat sich in ganz Deutschland beworben, es kamen nur Absagen. Dann im Juli, ganz knapp vor dem Lehrjahr: Halle, Allianz, Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement.