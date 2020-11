„Soldat Covid-19“ : Wie der IS die Pandemie für Propaganda nutzt

Am Tatort des Anschlags in Wien, 4. November 2020 Bild: EPA

Der „Islamische Staat“ hat den Anschlag von Wien für sich reklamiert. Zu jenen Anschlägen in Frankreich bekannte er sich nicht, aber das Enthaupten der Opfer verweist auf ihn als Inspirationsquelle. Warum greifen seine Anhänger gerade jetzt wieder in Europa an, inmitten der Pandemie? Der Attentäter von Conflans schlug zu, kurz bevor eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft trat; jener von Nizza am Tag, bevor sich wegen des Lockdowns die Straßen leerten. Genauso geschah es in Wien. Die Täter handelten in Abhängigkeit der pandemiebedingten Umstände.

Genau davor hat die unabhängige „International Crisis Group“ im März gewarnt. Dschihadistische Gruppierungen könnten die Gesundheitskrise ausnutzen, Unsicherheiten und Konflikte verstärken und das Vertrauen in staatliches Handeln aushöhlen. Die Pandemie habe ein großes propagandistisches Potential. Es zeigte sich sofort nach deren Ausbruch.

In seiner wöchentlichen Publikation „Al-Naba“ behauptete damals der IS, Covid-19 sei ein „Soldat Allahs“ und bestrafe China für die Verfolgung der muslimischen Uiguren. Die Ausbreitung des Virus in Iran wurde dann als Schlag Gottes gegen muslimische Abtrünnige interpretiert.

Als das Virus Europa und Amerika heimsuchte, hieß es, es sei eine Bestrafung der „Kreuzfahrer“. Anhänger des IS sollten Kontakt zu Infizierten vermeiden und regelmäßig Hände waschen, schreibt „Al-Naba“. In der Ausgabe vom 19. März heißt es außerdem: „Der Gesunde sollte nicht das Land der Epidemie betreten und der Infizierte es nicht verlassen.“

Die Gelegenheit, Chaos zu stiften, ist günstig

Der IS hat stets dazu ermutigt, für Angriffe in andere Länder zu reisen. Nicht nur deshalb dürfte die März-Ausgabe für gewaltbereite Anhänger richtungweisend gewesen sein. Womöglich erreichte deren Botschaft auch die jüngsten Attentäter. Unter dem Titel „Der schlimmste Albtraum der Kreuzritter“ schildert der Leitartikel die Folgen der Pandemie auf die westliche Welt: „Die Furcht vor Ansteckung hat sie mehr getroffen als die Ansteckung selbst.“ Die Menschen schlössen sich zu Hause ein, die Wirtschaft komme zum Erliegen. Die Gelegenheit, Chaos zu stiften, sei günstig.

„Al-Naba“ verweist damit auf eine ältere Strategie dschihadistischer Gruppierungen, die man in „The Management of Savagery“ des ehemaligen Al-Qaida-Ideologen Abu Bakr Naji nachlesen kann: Viele kleine Anschläge sollen die westlichen Gesellschaften moralisch schwächen und dazu zwingen, Zeit und Energie in die Prävention zu investieren. Die daraus resultierende Erschöpfung werde sie bereit machen zur Kapitulation. „Al-Naba“ glaubt, die Pandemie begünstige diesen Prozess. So hätten beispielsweise Teile der Sicherheitskräfte wegen des Corona-Notstands neue Aufgaben und stünden weniger als früher zum Schutz vor Anschlägen bereit.

Extremismusexperten zufolge wendet der IS-Propagandaapparat sich mittlerweile verstärkt an potentielle Attentäter, die schon im Westen leben. Sie zu erreichen war nie einfacher als jetzt. Dazu gezwungen, vor allem zu Hause zu sein, verbringen Menschen weltweit mehr Zeit im Internet.

Während in westlichen Gesellschaften viel davon die Rede ist, die Pandemie bremse insbesondere das Leben junger Menschen aus, verkauft der IS sie ihnen als Chance, an einer großen Sache teilzuhaben. Der Tenor des Diskurses lautet: Wenn Gott die Feinde des Islams durch eine Krankheit straft, dann handelt jeder, der sich jetzt ebenfalls gegen sie wendet, in seinem Sinn und wird zu einem Lieblingsgläubigen.

Anschläge auf Großveranstaltungen derzeit undenkbar

Früher waren Großereignisse beliebte Angriffsziele. Ein Anschlag wie jener am 13. November 2015 im Pariser Club Bataclan oder in der Arena von Manchester am 22. Mai 2017 sind derzeit undenkbar, da es solche Veranstaltungen nicht mehr gibt. Also konzentrieren sich die Attentäter auf Einzelpersonen oder töten Menschen, die sich zufällig an einem bestimmten Ort aufhalten: in der Kirche von Nizza, im Ausgehviertel von Wien.

Im Frühling haben britische Sicherheitsexperten gefordert, Krankenhäusern besonderen Schutz zukommen zu lassen, da sie eine der wenigen Einrichtungen sind, wo noch viele Menschen zusammenkommen. Dass der IS nicht vor solchen Angriffen zurückschreckt, offenbarte sein Sturm auf das Militärkrankenhaus von Kabul im März 2017, bei dem mindestens 38 Menschen getötet wurden.

Der IS möchte eine neue Weltordnung, und er giert nach Aufmerksamkeit. Doch Covid-19 hat vieles, was bis zum Frühling noch im Zentrum des Interesses stand, in den Hintergrund gerückt. Dazu gehört auch der „Islamische Staat“.