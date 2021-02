Teatro Massimo auf Sizilien : Oper ist ein Labor

In Palermo verwandeln der Musikdirektor Omer Meir Wellber und der Bürgermeister Leoluca Orlando das Teatro Massimo in ein Bollwerk der Zivilgesellschaft gegen die Mafia. Und für eine humane Flüchtlingspolitik.

„Non vi lascia- mo senza musica“ steht auf dem großen weißen Banner über den berühmten Treppen des Hauptportals, die von zwei mächtigen bronzenen Löwen flankiert werden, fünf Worte, die das besondere Verhältnis zwischen den Palermitanern und ihrem Opernhaus bezeugen, gerade jetzt in der Pandemie. „Wir lassen euch nicht ohne Musik zurück“, so könnte man den Krisenslogan des Teatro Massimo übersetzen. Es ist Ende Januar, gerade wurde die sizilianische Metropole wieder als „zona rossa“ stillgelegt, Restaurants und Bars haben geschlossen, nie zuvor hat man Palermos Straßen so menschenleer erlebt. Wer sein mitgebrachtes Essen auf einer Parkbank vor dem Massimo verzehren will, wird von der Polizia Municipale freundlich, aber in Mannschaftsstärke vom Platz begleitet.

Anders aber als viele Theater und Opernhäuser in Europa ist das „Massimo“ nicht still zu kriegen. „Il crepuscolo dei sogni“ – „Traumdämmerung“ haben der deutsche Opernregisseur Johannes Erath und der Musikdirektor des Massimo, Omer Meir Wellber, ihr Konzert genannt, das sie kurzerhand ins Programm genommen haben. Eine sinfonische Zustandsverdichtung nennt es Erath im Gespräch, um der Musik eine Stimme zu geben, die ihr durch Corona genommen wurde. Die Sehnsucht nach Musik, nach Trost ist gewaltig, die Premiere am Tag darauf werden 30.000 Menschen im Livestream verfolgen, nie zuvor hat das Massimo so viele Menschen erreicht.

Erath und Wellber haben ein Pasticcio aus fünf Jahrhunderten Musikgeschichte kompiliert, deutsche, italienische, russische Literatur, und das ganze Massimo wird zur Bühne. Im Mittelpunkt der Erzählung ein Liebespaar im Lockdown-Stress, die Türen verriegelt, auf Kunstschnee und Spiegelfolie symbolisiert ein wiederkehrender Mephisto die aufziehende Kälte. Schnee in Palermo – das gab es noch nie! Der sinfonische Cocktail reicht vom Barock bis ins 20. Jahrhundert, von Purcell bis Korngold, vom Schellack-Schlager „Irgendwo auf der Welt“ bis Beethovens Fidelio, unmittelbar nach Wagners Liebestod ausgerechnet Klezmer, ein mephistophelischer Wellber singt im Videoclip ein jiddisches Hochzeitslied, immer wieder blitzt die lungenkranke Violetta als Covid-19-Analogie auf, bis alles im gewaltigen Chor von Arrigo Boitos Mefistofele-Prolog kulminiert – die Sänger abstandsgemäß einzeln auf die Logen verteilt.

„Nicht bloß Entertainment“

Eine solche Pandemie-Programmierung ist typisch für den jungen Maestro Omer Meir Wellber, 39, Chefdirigent der BBC Philharmonic, erster Gastdirigent der Semperoper und seit zwei Jahren Musikchef in Palermo. „Ich kann hier Musik machen und gesellschaftlich relevant sein. Ich will, dass wir die Kluft zum Publikum auflösen, Oper darf nicht bloß Entertainment sein, das wäre mir zu wenig.“ Wellber – unüberhörbar – Barenboim-Schüler. Für Palermo ist er damit der richtige Mann. Über dem Hauptportal des Massimo ist eine Inschrift eingemeißelt, sie beginnt mit „L’arte rinnova popoli“ – die Kunst erneuert den Menschen, seit zwei Jahren zeigt Wellber, wie er sich das vorstellt.