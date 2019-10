Demonstrationen in Beirut : Nieder mit der Kunst!

Als nach zwei Jahren der Vorbereitung alles fertig ist, die internationale Kunstszene angereist und die ersten Ausstellungen eröffnet sind, wird „Home Works“ abgesagt – aber den Veranstaltern tut das nicht leid. Der Libanon erlebe spontane Aufstände, die auf den Sturz des Regimes und seiner Sicherheitsapparate zielten, ließ „Ashkal Alwan“ wissen, die libanesische Vereinigung für Bildende Kunst, die das weit über die Stadt hinaus bedeutende Festival organisiert. Man könne daher nicht bedauern, all die Veranstaltungen „auf unbestimmte Zeit“ zu verschieben. Man müsse das Momentum nutzen. „Wir sehen uns auf der Straße.“

Dort stehen sie nun, die bekanntesten Gegenwartskünstler des Landes, von denen zwar die meisten längst nicht mehr im Libanon leben, aber mit neuen Arbeiten zu „Home Works“ gekommen waren, wie Walid Raad und Akram Zaatari. Sie überlegen, welches ihre Rolle als Künstler in diesen Protesten sein könnte. Ob es besser gewesen wäre, die geplanten Lesungen und Performances einfach auf der Straße stattfinden zu lassen? Oder ob die Ereignisse dort nicht größer seien als alles andere, also auch die Kunst?

Aufgeschreckt hat die Szene vor allem ein Schriftzug, der an eine Mauer des Märtyrerplatzes gesprüht wurde, dem zentralen Schauplatz der Proteste in Beirut. Dort heißt es: Nieder mit der Kunst! Als wäre die lebendige Kunstszene der Stadt, die immer wieder mit ihren politischen Positionierungen auffällt, bloß ein elitärer Kreis, der sich in strahlend weißen Räumen und mit auf Silbertabletts gereichten Häppchen amüsiert. Das will man so nicht stehen lassen.

Keine Rückkehr zur Normalität

Also schließt man sich den Protesten an, wie alle anderen in diesen Tagen, in denen sich der Libanon mal in Aufruhr, mal im Generalstreik befindet. Das „Regime“, das beseitigt werden soll, ist ein korruptes Konglomerat an der Staatsspitze, das den Libanon ungeniert plündert und herunterwirtschaftet.

Straßen werden blockiert. Ministerien, Banken, Schulen und Kindergärten haben geschlossen. Außerdem Galerien und kulturelle Einrichtungen – das Beirut Art Center, das Sursock Museum, Dar el Nimer, die Arab Image Foundation. Auch die angesehene American University of Beirut kündigte in einer ebenso pathetischen wie patriotischen Mitteilung an, in den Streik zu treten: Jede Rückkehr zur Normalität sei ein Akt des doing business as usual. Man werde stattdessen in öffentlichen Vorlesungen politische und kulturelle Analysen der Geschehnisse anbieten.

„Die Straße ist der Klassenraum, und der Klassenraum ist die Straße.“ Nun treffen sich Professoren und Studenten im sogenannten „Ei“, der mit Einschusslöchern übersäten Ruine eines ehemaligen Kinos, das wie ein abgestürztes Raumschiff unweit des Märtyrerplatzes liegt, normalerweise abgeriegelt für die Öffentlichkeit. Es ist einer das ersten Gebäude, das die Demonstranten erobern. Jeden Abend stehen sie fahnenschwenkend auf dem Dach dieses Ufos.

„Die Menschen gehen von Norden bis Süden auf die Straße“

Dabei überrascht selbst langjährige Beobachter, dass überall im Land ausschließlich libanesische Flaggen zu sehen sind. „Dies ist noch nie dagewesen in der libanesischen Geschichte“, sagt der Schriftsteller Elias Khoury, der mittlerweile 71 Jahre als ist und täglich auf dem Märtyrerplatz steht. „Die Menschen gehen von Norden bis Süden auf die Straße, alle konfessionellen Gruppen mit derselben Forderung, dass das Regime zurücktreten muss.“ Er sieht darin eine Revolte am Werk, die den Bürgerkrieg endgültig beendet. Erstens, weil viele Kriegsfürsten und Clanführer von damals in die Regierung eintraten und dort bis heute verblieben. Und zweitens, weil es bislang zu ihrer Überlebensstrategie gehörte, den Libanon stets am Rande eines Bürgerkrieges zu halten – „als wären die Libanesen Rindviecher, die Befehle nur von ihren konfessionellen Führern befolgen.“

Nun sieht Elias Khoury den Anfang vom Endes des Konfessionalismus gekommen. Und den Libanon an einem Scheideweg. „Dieser Aufruhr kann zu einer Revolution werden.“ Was er bereits geschaffen habe, sei ein neues Bewusstsein, das die kleinen Leute zusammen mit der Mittelklasse gegen eine Oligarchie auf die Straße treibt, deren Korruptheit den Libanon in ein politisches und wirtschaftliches Desaster geführt hat.

Nach Jahren des Niedergangs waren die Proteste vor einer Woche ausgebrochen, als die Regierung den absurd anmutenden Plan aufbrachte, eine Steuer auf WhatsApp-Anrufe zu erheben – absurd deswegen, weil die Abgabe wieder vor allem die einfachen Leute getroffen hätte. Und weil im Libanon einfach alles über WhatsApp geregelt wird: Einkaufen, Möbel bestellen, Versicherungen abschließen. Auch jetzt zeigt sich der Nachrichtendienst als die wichtigste, zuweilen ins Kuriose driftende Kommunikationsplattform.

Zu ihren Höhepunkten gehört das Video eines Soldaten, der Demonstranten von einer Straße vertreiben soll, aber in Tränen ausbricht. Der Aufruf, es mögen mehr Frauen in die Front vor den Regierungssitz kommen, um zu verhindern, dass Demonstranten und Soldaten aneinandergeraten. Und der von einer Schulpsychologin verfasste Leitfaden für entnervte Eltern, deren Nachwuchs seit Tagen kaum vor die Tür kommt: Lassen Sie Ihre Kinder nicht zu lange alleine Fernsehen gucken. Wechseln Sie die Kanäle. Und bleiben Sie nicht alle stundenlang in demselben Raum!