Ein Déjà-vu, das geht im Alltagsgebrauch des Begriffs oft unter, ist eben keine Wiederholung, nur der Anschein, etwas schon mal gesehen zu haben. Es ist eine Erinnerungstäuschung, und wie sie funktioniert, lässt sich gut daran erkennen, was die Bilder aus der Banlieue von der Erschießung Nahel Merzouks, den brennenden Autos und geplünderten Läden im visuellen Gedächtnis auslösen.

Peter Körte Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Sieht das nicht so aus wie im Film „La Haine “ (deutsch: „Hass“) von 1995, bloß in Farbe? Geht es nicht so martialisch zu wie in „Banlieue 13“ (deutsch: „Ghettogangz – Die Hölle vor Paris“) aus dem Jahr 2004? Eskaliert da etwas wie in „Die Wütenden – Les Misérables“ vor drei Jahren? Erinnert das nicht an die ungeschnittene zehnminütige Eröffnungssequenz der Netflixproduktion „Athena“ von 2022, in der Jugendliche eine Polizeiwache plündern?

Es ist nicht das erste Déjà-vu. Die heftigen Unruhen von 2005 beschworen schon damals Ma­thieu Kassovitz’ „La Haine“ herauf, der ja basierte auf der Erschießung eines gefesselten 16-jährigen Zairers durch einen Polizisten während eines Verhörs im Jahr 1993. Und über „Die Wütenden“ hat dessen Regisseur Ladj Ly, der auch am Drehbuch zu „Athena“ mitschrieb, gesagt, sein Film sei ein Echo der Vorfälle von 2005.

Unkontrollierbare Querschläger

Im vermeintlichen Wiedererkennen liegt das Er­schrecken, dass sich scheinbar kaum etwas geändert hat in 30 Jahren – was natürlich so nicht stimmt. Allein dass die Verhältnisse andauern, ist ja schon eine Veränderung zum Schlechteren. Der fundamentale Unterschied jedoch zwischen den heutigen und den damaligen Unruhen und deren fiktionalen Verarbeitungen hat mit der Produktion und Zirkulation der Bilder zu tun. Die unmittelbare Medialisierung eines Ereignisses, wie sie noch ungläubig beim Geiseldrama von Gladbeck 1988 bestaunt wurde, ist längst der Normalfall.

Die Schubwirkung der sozialen Medien hat das Verhältnis zwischen Fiktionen, medialen Repräsentationen und dem, was wir hilflos-unscharf „Realität“ nennen, umgewälzt. Mit den alten Vorstellungen von Kausalität, Einfluss, Wechselwirkung kommt man nicht mehr weit. Auf Twitter, Instagram oder Tiktok verwandeln sich Bilder mit Hochgeschwindigkeit in politische Kampfinstrumente. Klar kann man sagen, das sei nicht neu, noch ein Déjà-vu, Propaganda und Bildpolitik konnten schon andere. Das unterschätzt das Tempo, die Streuwirkung, die Unberechenbarkeit der Querschläger und visuellen Brandsätze.

Es ist kein Zufall, dass einem lauter ballistische Metaphern einfallen. Auf der Straße wie im Netz wird genommen, was zur Hand ist, ob nun Sachschaden, Körperverletzung, vorsätzliche Fälschung oder sarkastische Enthüllung bezweckt ist. Auf Twitter etwa wurde jetzt das Bild eines gekaperten Polizeiwagens gepostet, als dokumentiere es einen Coup in der Banlieue. Ebenfalls auf Twitter war schon am Tag nach der Erschießung Nahel Merzouks ein Polizist im Departement Hauts-de-Seine zu sehen, der mit blutigem Kopf am Boden liegt.

Da setzt sich etwas fest bei den Betrachtern, eine Empörung, eine Überzeugung. Dass das Bild des Polizeiwagens aus Romain Gavras’ Film „Athena“ stammt und der blutende Polizist aus einem Musikvideo des Rappers Bakhaw, wurde von anderen Twitter-Nutzern zwar schnell benannt – aber ob das löst, was sich anderswo längst sedimentiert hat, ist zu bezweifeln.

Verstärker von Wut und Empörung

Damit ein Fake sofort auffliegt, muss man sich schon so debil anstellen wie ein AfD-Politiker, der ein Bild aus der Netflixserie „Dogs of Berlin“ mit einem Mann, der einen Polizisten bedroht, als Dokument aus Frankreich ausgab, obwohl jeder auf einem Ärmel das Wort „Polizei“ entziffern konnte. Das wäre fast amüsant, zeigte sich darin nicht ein fataler Mechanismus. Einmal verbreitet in der digitalen Welt, enteilen diese Bilder ihren Korrektiven, weil sie intensiver wirken als die Wörter, die sie als Fake ausweisen. Niemand kann sie wirklich kon­trollieren.

Mehr zum Thema 1/

Sie bestärken die Protestierenden in ihrer Wut und Gewaltbereitschaft, sie bestätigen ihre Erfahrungen, weil sie ein Wissen von den Tumulten haben, aus Fiktionen wie aus familiären Erzählungen zum Beispiel von den Unruhen im Jahr 2005. Zugleich liefert diese Form der Bilderzirkulation und -aneignung nicht nur französischen Rechtsex­tremen visuelle Stimulanzien. Rollenmodelle aus Kino oder Shooterspielen braucht es da nicht mehr.

Und wo Reales, Fiktionen und Fakes ineinanderlaufen wie Wasserfarben auf einem Blatt Pa­pier, könnte auch der Schluss von „Athena“ ein weiteres Déjà-vu sein. Drei Männer mit Nazi­tattoos legen da ihre geliehenen Polizeiuniformen ab, aus dem Fernseher hört man „Bürgerkrieg in Frankreich“, sie laden als Brandbeschleuniger ein Video mit rassistischer Gewalt hoch und verbrennen anschließend die Uniformen.