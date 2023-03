Während Russland seit über einem Jahr seinen Eroberungsfeldzug in der Ukraine führt, belässt es der Kreml gegenüber den westlichen Unterstützerstaaten bislang bei verbalen Drohgebärden. Die jüngste Ankündigung von Präsident Wladimir Putin, taktische Nuklearwaffen in Belarus zu stationieren, bildet da keine Ausnahme. Mit Blick auf die rhetorischen Manöver des Kremlchefs ist Gelassenheit eine Tugend, einerseits. Andererseits verbietet sich Nachlässigkeit. Denn eine langfristige Garantie, dass dem so bleibt, die gibt es nicht.

Lorenz Hemicker Redakteur beim Chef vom Dienst.





Fachleute und Politiker bis hin zu Bundeskanzler Olaf Scholz fordern, dass Deutschland widerstandsfähiger werden müsse. Das Land soll sich wappnen, der gesamte Staat resilienter werden. Nur wie genau? Die Bandbreite möglicher Bedrohungen ist groß. Mit „grünen Menschen“ – russischen Soldaten ohne Hoheitsabzeichen, die etwa zur Annexion der Krim 2014 eingesetzt wurden – muss in Deutschland wohl niemand ernsthaft rechnen. Aber ansonsten ist von Hackerattacken über Anschläge auf kritische Infrastruktur bis hin zu Luftangriffen auf das Bundesgebiet – zumindest theoretisch – nichts auszuschließen.

Vor allem eine Frage gilt dabei offenkundig als Tabu. Sie lautet: Wie ist Deutschland auf einen möglichen Atomangriff vorbereitet?

Offizielle Antworten fallen wortkarg aus, aus dem Verteidigungsministerium („Wir äußern uns dazu nicht“) ebenso wie aus Fachpolitikerkreisen („kein Thema“), die sonst stets unter Garantie der Anonymität bereit sind, ihre Einschätzungen zu teilen. Inoffiziell äußern sich manche Fachleute aus Politik, Wissenschaft und Militär, die nur unter strikter Auflage ihrer Unkenntlichkeit Auskunft erteilen, dafür umso alarmierter. Sie sagen: Eine wirksame Verteidigung oder zumindest ein gewisser Schutz sind gegen einen solchen Angriff kaum vorhanden.

Lange Zeit war das unerheblich. Bis zum Ende des Kalten Kriegs dominierte die Vorstellung, dass das wahrscheinlichste Szenario für einen Einsatz von Atomwaffen ein apokalyptischer Schlagabtausch zwischen den USA und der Sowjetunion sein würde. Die Wahrscheinlichkeit für ein lebenswertes Leben am Tag danach hätte in Mitteleuropa damals wohl kaum über null gelegen. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks galt die Gefahr einer nuklearen Auseinandersetzung als gering. Spätestens mit der Annexion der Krim 2014 und mit dem Überfall auf die Ukraine sowie den mannigfaltigen nuklearen Drohungen russischer Politiker auch gegen westliche Staaten ist das potentielle Risiko wieder schlagartig präsent geworden.

Nach wie vor heißt es zwar aus Fachkreisen, schon ein begrenzter Raketenangriff – zumal mit Atomwaffen – auf Deutschland sei sehr „unwahrscheinlich“. Denn er würde den Bündnisfall in der NATO auslösen, und der nukleare Schutzschild der Amerikaner gilt unter Präsident Joe Biden als völlig glaubwürdig. Bei einer Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus, so jedoch die Sorge mancher, könne das Ganze schon anders aussehen. Würde Trump, so eine Überlegung, zum Beispiel wegen einer einzelnen Atomrakete auf das Berliner Regierungsviertel, den Hamburger Hafen oder den vermuteten Standort der taktischen US-Atomwaffen im rheinland-pfälzischen Büchel gleich den dritten Weltkrieg riskieren? Oder würde er sich mit Russlands Machthaber, der dann noch immer Wladimir Putin heißen könnte, zusammensetzen, um einen „Deal“ auf Kosten der Europäer zu schließen?

Dabei würde wohl auch wenig helfen, dass Deutschland, wie es aus Militärkreisen heißt, im Verbund mit weiteren Staaten „gar nicht so schlecht“ dabei sei, anfliegende Raketen zu identifizieren. Bei einem überraschenden Angriff – etwa aus der Exklave Kaliningrad – werde man bestenfalls Zeit finden, bundeswehrintern zu warnen. Schon die Meldewege zum Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gelten als zu langsam. Noch miserabler sind die Möglichkeiten, die Deutschen zu alarmieren. Beim Warntag am 8. Dezember des vergangenen Jahres, an dem Bund, Länder und Gemeinden prüften, wie gut sie die Bürger informieren können, schlugen viele ältere Mobiltelefone nicht an. Auch die wenigen Sirenen, die es in Berlin gibt, blieben stumm.