Jahresrückblick : Die Kulturpersonen 2022

Natürlich ist es unseriös, einen Roman mit einem Song zu vergleichen, eine brillante Theorie mit einer mutigen Aktion, ein Bild mit einem architektonischen Entwurf. Und doch haben wir, die erweiterte Feuilletonredaktion der F.A.S., uns auch dieses Jahr den Spaß erlaubt, ein paar Menschen zu versammeln, die uns besonders beeindruckt haben. Und abgestimmt, wen wir für herausragend hielten.

Platz 1: Die iranische Freiheitskämpferin

Die iranische Freiheitskämpferin trägt viele Namen. Sie heißt Fahime Karimi, sie ist Volleyballtrainerin und Mutter von drei kleinen Kindern. Weil sie an Protesten teilnimmt, wird sie verhaftet und ist nun zum Tode verurteilt. Sie heißt Nika Schakarami und ist 16 Jahre alt, als sie am 20. September mittags das Haus verlässt, mit einem Handtuch und einer Flasche Wasser. Sie kehrt nie wieder zurück.

Ein Video, kurz vor ihrer Ermordung, zeigt sie auf einem öffentlichen Platz ohne Kopftuch. Sie hält ein Mikrofon in der Hand, stimmt ein Liebeslied an. Sie singt und bricht lachend ab. Sie heißt Niloofar Hamedi. Sie ist Journalistin. Sie ist die erste, die die Geschichte von Jina Mahsa Amini öffentlich macht. Auf Twitter teilt sie ein Foto von Jina Mahsa Aminis Eltern im Krankenhaus, die sich umarmen und weinen. Dafür wird sie festgenommen und sitzt nun im Evin-Gefängnis in Einzelhaft.

Die iranische Freiheitskämpferin ist viele. Wir kennen nicht jeden ihrer Namen. Sie ist Perserin und Aserbaidschanerin. Sie ist Kurdin und Belutschin. Die iranische Freiheitskämpferin ist heterosexuell, und sie ist lesbisch wie die Aktivistinnen Sareh Hamedani und Elham Chubdar, die noch vor dem Beginn der Proteste zum Tode verurteilt wurden.

Die iranische Freiheitskämpfern ist eine traditionelle Frau vom Dorf und eine moderne Frau aus der Großstadt. Sie ist alt, und sie ist jung. Sie ist arm, und sie ist reich. Sie ist Schwester, Tochter, Mutter, Nichte. Sie ist Lehrerin, sie ist Sportlerin, sie ist Schülerin, Studentin. Sie macht keine Kompromisse. Sie ist verzweifelt, und sie ist mutig. Sie ist vermutlich noch viel mehr.

Was sie eint, ist ihr Ruf: „Frauen, Leben, Freiheit“. Sie hat das Fundament des iranischen Regimes so gewaltig erschüttert wie nie zuvor. Damit hat niemand gerechnet, womöglich nicht einmal sie selbst. (Ronya Othmann)

Platz 2: Serhij Zhadan

Er hat doch noch Zeit zum Schreiben gefunden, im Krieg, den Russland gegen sein Land, die Ukraine, angefangen hat. Serhij Zhadan hat mit seiner Band einen Song geschrieben, und Gedichte, und Einträge auf Facebook, Dankesreden für die Preise, die er in diesem Jahr erhalten hat: den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Den Freiheitspreis der Frank-Schirrmacher-Stiftung. Den Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken, der ihm am Freitag dieser Woche in Bremen überreicht wurde.

Serhij Zhadan sendet weiter, auf allen Kanälen, aus dem Krieg: War er vor dem 24. Februar, dem Tag des russischen Überfalls, sicher schon der bekannteste ukrainische Autor seiner Generation, ist er seitdem zu einem Gesicht der ganzen Ukraine im Widerstand geworden.

Aus diesem Widerstand spricht er nicht nur zum Rest der Welt, berichtet von den Gräueln und den Menschheitsverbrechen und dem Alltag: Zhadan spricht zuerst und vor allem zu seinen eigenen Leuten, über die sozialen Medien, auf Instagram. Er ist ein Charismatiker, ein Rockstar und vielleicht genau deswegen auch so ein begabter Solidaritätsorganisator.

Wer aus sicherer Entfernung über Serhij Zhadan im Krieg schreibt, läuft andererseits Gefahr, sich in ein trügerisches Pathos hineinzuschreiben: Diese Geschichte ist einfach zu gut, als dass sie schlecht ausgehen könnte. Aber Zhadan reißt einen dann selbst zuverlässig aus diesem Pathos heraus, stößt einen in seinen Wortmeldungen wieder hinein in die bittere Wirklichkeit der Situation. In der die Dinge, anders als meistens in Gedichten, ziemlich einfach und klar sind.

„Wir unterstützen unsere Armee nicht deshalb, weil wir Krieg wollen“, hat Serhij Zhadan im Oktober in der Frankfurter Paulskirche gesagt, als er den Friedenspreis bekam, „sondern weil wir unbedingt Frieden wollen.“ (Tobias Rüther)

Platz 3: Salman Rushdie

An einem Freitag ist es dann passiert, 12. August 2022, im amerikanischen Chautauqua. Salman Rushdie war auf die Bühne gegangen, um über die USA als Exilort für verfolgte Autorinnen und Autoren (wie ihn selbst) zu sprechen, ein junger Mann stürzte sich auf ihn, stach auf ihn ein, wurde überwältigt.

Es geschah also bei einem jener Auftritte, wie Rushdie sie seit Langem absolviert hat, weil er „halt sein Leben leben“ wolle, wie er erklärt hatte, weil er sich nicht mehr verstecken wolle, auch wenn die Fatwa gegen ihn nie formal aufgehoben worden ist. Er hat bei der Attacke ein Auge verloren, eine Hand kann er nicht mehr bewegen.

Rushdie ist 75 Jahre alt, 34 davon hat er mit dem Todesurteil gelebt, das Ajatollah Khomeini, der iranische Revolutionsführer, 1988 gegen ihn ausgesprochen hatte, weil Rushdies Roman „Die satanischen Verse“ angeblich den Propheten beleidige.

Der Attentäter von Chautauqua steht vor Gericht, hat auf unschuldig plädiert, kein Motiv genannt, und in Iran gehen die Menschen unaufhörlich auf die Straße, um ein Ende der islamistischen Terrorherrschaft zu erzwingen, der auch Rushdie fast zum Opfer gefallen wäre. Er ist seit 1988 die Symbolfigur für die Freiheit des Wortes, er steht für das Schicksal aller Autorinnen und Autoren, die verfolgt, eingesperrt, gefoltert, ermordet wurden wegen ihrer Texte.

Er ist aber viel länger schon auch ein Wegbereiter der Literatur aus dem globalen Süden in die Welt hinaus gewesen: mit seinen überbordenden Romanen, die lange vor den „Versen“ erschienen und seither bis heute erscheinen.

Mehr zum Thema 1/

Am 7. Februar 2023 kommt Rushdies neuer Roman heraus, „Victory City“; die deutsche Übersetzung der Geschichte, die im Indien des 14. Jahrhunderts spielt, folgt am 20. April. Salman Rushdie lebt. (tob)