Klima-Beraterin der Regierung : Gebt die Privilegien auf!

Gegen den Wandel des Klimas hilft nur der Wandel des Systems, sagt Maja Göpel, die die Bundesregierung in Fragen der Umweltveränderung berät. Ein Gespräch über die Trennung zwischen Ökologie und Ökonomie und die Frage, was ein gutes Leben ist.

Als Politökonomin berät Maja Göpel die Bundesregierung zum Thema Umweltveränderung. Gleichzeitig ist sie eine der Mitbegründerinnen der Scientists for Future. Bild: Matthias Lüdecke

Frau Göpel, nimmt man die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Klimawandel ernst, entsteht ein sehr düsteres Bild: Die Menschheit wird es vielleicht nicht schaffen. Doch so richtig vorstellen kann sich das Ende der Welt niemand. Haben wir ein Wahrnehmungsproblem?

Die große Herausforderung ist, dass wir den Klimawandel nicht direkt wahrnehmen, die Auswirkungen sind orts- und zeitversetzt. Die Warnung der Klimaforschung war immer: Es wird so kommen, aber wirklich sehen konnte man das nur in den Computersimulationen. Deshalb war die Ansage, wir könnten nicht mehr weiterwirtschaften wie bisher, so schwer zu verstehen. Es ist ja auch unangenehm, sich eingestehen zu müssen, dass das Wachstum nicht alle Probleme lösen wird. Nach den beiden Weltkriegen ging Wirtschaftswachstum mit dem Versprechen von breitem Wohlstand und einer friedlicheren Welt einher, das war ursprünglich eine sehr positive Vision. Die Probleme, die mit Wachstum zusammenhängen, haben wir in den Industrieländern lange Zeit nur dadurch gelöst, dass wir mit der Globalisierung den Umweltverbrauch für unseren Wohlstand auf andere Länder ausgeweitet haben.

Sie sind Politökonomin und haben Scientists for Future mitgegründet, auf deren Erkenntnisse sich Greta Thunberg beruft. Aber Sie sind zugleich Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats für Globale Umweltveränderungen der Bundesregierung (WBGU), und die Bundesregierung gehörte zu den Adressaten von Thunbergs New Yorker Anklagerede am Montag. Wie passt das zusammen?

Als wissenschaftliche Berater haben wir die Aufgabe, die besten wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenzufassen und so aufzubereiten, dass daraus Handlungsempfehlungen für die Bundesregierung entstehen. Welche Konsequenzen daraus gezogen werden, liegt außerhalb unserer Macht. Ich habe leider nicht das Mandat, jemanden am Stuhl festzubinden, bis er tut, was unsere Gutachten empfehlen. Wir geben mögliche Korridore und Pfade vor, aber wie eine Gesellschaft sich letztlich entscheidet, liegt nicht nur bei uns, und dafür gibt es ja auch gute ethische Gründe.

Sehen Sie denn Chancen für eine wirksame Klimapolitik?

Die Umweltministerien wurden in den achtziger Jahren als „Reparaturinstitutionen“ aufgebaut, die eher am Rande stehen. Wir können schreien, wenn unsere Indikatoren auf Rot stehen, sei es bei Grundwasser, Biodiversität oder Flächenversiegelung, haben aber gar nicht das Mandat, die Politik zu machen, die diese Indikatoren beeinflusst. Man hat sich eben nie die Mühe gemacht, die ökologischen Fragen ins Zentrum des Betriebssystems zu bringen. Wir haben eine institutionelle Trennung des Ökologischen, des Sozialen, des Ökonomischen. In der Realität ist das aber nicht zu trennen. Wir brauchen ein anderes, integrales Denken.

In Ihrem Buch „The Great Mindshift“ beziehen Sie sich überraschenderweise auf den marxistischen Philosophen Antonio Gramsci, um das Verhältnis von wissenschaftlichen Konzepten und Politik zu problematisieren. Was kann man bei ihm lernen?

Antonio Gramsci hat von Marx die Frage übernommen, wie ein Produktionssystem funktioniert. Er analysiert die Produktion aber nicht unabhängig von deren politischen und kulturellen Rahmenbedingungen. Gramsci hat sich besonders dafür interessiert, wieso Ungleichheiten auch in kapitalistischen Demokratien sehr lange toleriert werden. Seine Frage war, wie bestimmte gesellschaftliche Erzählungen – zum Beispiel die vom Trickle-down-Wachstum, darüber, was das gute oder richtige Leben ausmacht oder wie Märkte Leistung belohnen – eine bestimmte Form von Politikfortschreibung legitimieren. Und wie durch solche Erzählungen umgekehrt andere Formen, Wirtschaft zu denken, immer sofort als radikal, abweichend und unrealistisch abgewertet werden können.