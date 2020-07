Diskriminierende Algorithmen : Der Rassismus im System

Warum sie sich erst eine weiße Plastikmaske aufsetzen musste, damit eine Webcam in ihr einen Menschen erkannte, erzählt die Computerwissenschaftlerin Joy Buolamwini in einem Ted-Talk von 2016. Damals, Buolamwini stand kurz vor ihrem Abschluss am Massachusetts Institute of Technology, baute sie für ein Seminarprojekt einen Spiegel mit integrierter Webcam, der aus seinen Betrachterinnen Löwen machen sollte. So ähnlich wie heute der Hundefilter auf Snapchat. Doch als Buolamwini sich vor den Spiegel stellte, geschah nichts. Die Gesichtserkennungssoftware der Webcam sah keinen Menschen vor sich. Bei ihren Mitstudenten funktionierte die Software dagegen ohne Probleme. Buolamwinis Mitstudentinnen waren weiß. Sie selbst ist Schwarz.

Ein Algorithmus in einer Gesichtserkennungssoftware erzeugt auf Grundlage eines Inputs einen Output. Er verarbeitet ein Bild und entscheidet, ob auf dem Bild ein menschliches Gesicht zu sehen ist oder nicht. Das sind die einzigen beiden Entscheidungen, die er am Ende treffen kann: 0 oder 1, ja oder nein, menschliches Gesicht oder kein menschliches Gesicht. Um zu lernen, wie ein Gesicht überhaupt aussieht, wird der Algorithmus vorher mit Beispielbildern trainiert. Irgendwann erkennt er in den Bildern wiederkehrenden Muster, Merkmale und Strukturen. Genau hier liegt das Problem. Wenn das Set an Trainingsbildern nicht divers sei, sagt Buolamwini, dann seien die Gesichter, die zu stark von der erstellten Norm abweichen, für den Algorithmus schwieriger zu erkennen. Eine Gesichtserkennungssoftware, die nur mit Bildern von weißen Menschen trainiert wird, sieht nichtweiße Menschen nicht. In der Informatik gibt es dafür einen eigenen Begriff: „Garbage in, Garbage out“. Müll rein, Müll raus.