Wer war Reich-Ranicki? : Der Mann, der keine Angst hatte

Aktualisiert am

Marcel Reich-Ranicki 1958 in seiner Wohnung in Warschau Bild: Deutsche Nationalbibliothek

Marcel Reich-Ranicki war der berühmteste Redakteur der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und wird das, aller Voraussicht nach, auch noch eine Weile bleiben. In Frankfurt kannten ihn die Taxifahrer, eine Bekanntheit, die Literaturkritiker nur recht selten erreichen. Heute habe ich jemanden gefragt, der ihn sehr oft gefahren hat, wie er denn so war. Die kurze Antwort: „Er war cool.“ Das ist eine überraschende Beschreibung von jemandem, der leicht entzündet werden konnte, eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit hatte, oft explodierte. Die Übersetzung von „cool“ mit „kühl“ träfe ihn jedenfalls nicht. Doch es war etwas anderes gemeint. Cool war Marcel Reich-Ranicki, weil es ihn wenig scherte, was andere gerade dachten. Er urteilte über Literatur und auch sonst ohne Rücksicht auf die Erwartungen Dritter. Die Sorge, vom gängigen Urteil abzuweichen, plagte ihn nicht. Die Freude, im Chor zu singen, war ihm nicht eigen.

Jürgen Kaube Herausgeber. Folgen Ich folge

Seine ästhetischen Kriterien waren dabei nicht kompliziert. 1974 kommentierte er einmal den Vorschlag von ­Günter Grass, bei der Büchergilde Gutenberg eine Arbeiterbibliothek einzurichten. Vorhergegangen war eine sozio­logische Studie, die wenig überraschend einen Zusammenhang zwischen Bü­cherlesen und Bildungsabschluss heraus­gefunden hatte. Den „lesenden Arbeiter“ schien es nicht mehr zu geben. Und Reich-Ranicki bezweifelte, ob es ihn jemals gegeben hatte.