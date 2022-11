Denunziationswelle in Russland : Paranoia in Blau-Gelb

In Russland werden Menschen bestraft, die Einkaufstüten, Sportschuhe oder Haarbänder in den Farben der ukrainischen Flagge tragen. Der Anlass sind immer häufiger Denunziationen. Ein Gastbeitrag.

Die alten Straßenbahnen, die in meiner Heimatstadt im baschkirischen Ufa fahren, stehen für einen herzerwärmenden Retro-Stil, zumal die Stadt nie Geld hatte, sie zu reparieren. Doch kürzlich wurden die Straßenbahnen neu gestrichen. Sie waren immer blau-gelb, aber über Nacht wurden sie plötzlich blau-weiß. Als Journalisten die Stadtväter nach dem Grund fragten, sprachen diese von Renovierung. Komisch, die Straßenbahnen wurden eilig neu gestrichen, doch für Reparaturen fehlt das Geld. Außerdem behielten Waggons, die nicht blau-gelb waren, ihre alte Farbe.

Absurde Realität

Allen ist klar, was das Problem war. Es klingt wie ein Witz, aber wir leben in dieser absurden Realität: In Russland fürchtet man alles, was an das Blau-Gelb der ukrainischen Flagge erinnert. Die meiste Angst haben Verwaltungsbeamte. Sie fürchten wahrscheinlich, dass aufgrund irgendwelcher Straßenbahnen die Geheimdienste sie verdächtigen könnten, für die Ukraine tätig oder dem Krieg gegenüber kritisch eingestellt zu sein. Doch die Bewohner von Ufa witzeln schon, dass die Straßenbahnen jetzt an die blau-weiß-blaue Fahne der russischen Oppositionellen und Kriegsgegner erinnern, weshalb sie bald abermals übermalt werden müssten.