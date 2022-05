Krieg in der Ukraine : Der einzige Sohn

Plötzlich sieht man seinen Sohn mit anderen Augen. Man sieht nicht mehr den verstrubbelten Studenten in dem geblümten italienischen Hemd, das er dem Vater zuliebe bei den wöchentlichen Treffen im China-Restaurant immer anzieht. Sondern man denkt: Es ist immer von Panzer-Lieferungen die Rede, aber am Ende sitzen da später Söhne drin – und wer kann einem noch garantieren, dass es nicht eines Tages der eigene ist?

Denn Kriege werden, jedenfalls bisher noch, überwiegend von Söhnen ausgetragen – es kämpft nicht die Ukraine gegen Russland, es kämpfen Söhne gegen Söhne. Und das, obwohl die Fertilitätsrate das eigentlich gar nicht mehr zulässt: 1996 lag sie in der Ukraine bei 1,34, in Russland bei 1,27 Kindern pro Frau. In Deutschland lag sie im selben Zeitraum bei 1,30. Viele Eltern in den beiden erstgenannten Ländern werden also ihr einziges Kind verlieren. Früher konnte man so etwas als in Deutschland lebender Vater noch als schreckliches, aber fernes Schicksal beklagen. Fern ist es zwar auch heute noch – aber eben nicht mehr ganz so fern. Das Ferne ist ein gutes Stück näher gerückt, und das Perfide dabei ist, dass man nicht weiß, wie nah.