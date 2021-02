Umstrittene Kunstobjekte : Wenn Männer im Schnee triggern

Diese beiden Männer stehen nicht immer im Schnee. Aber im Winter kommt besser zum Ausdruck, was heute „vulnerabel“ heißt. Ein Wort, das zur Verteidigung des Mannes in der Unterhose angeführt wurde, als 2014 eintausend Studentinnen die Entfernung der bemalten Bronzeplastik vom Campus ihrer Universität forderten. Ort des Geschehens war das Wellesley College, eine private Hochschule für Frauen. Die Studentinnen nannten den lebensgroßen „Schlafwandler“ des New Yorker Künstlers Tony Matelli „eine unangemessene und potentiell schädliche Erweiterung unserer Community“.

„Triggering“ lautet in einem solchen Fall der Schlüsselbegriff der hochsensibilisierten Ablehnung: Das Objekt triggere „unbilligen Stress“. Das hat frau nicht gerne, wenn Studium und Unterkunft 75.000 Dollar im Jahr kosten. Nun war es zweifellos eine Herausforderung, wenn ein nur in einer Unterhose der Marke Hanes bekleideter Mann über den Campus einer Hochschule für Frauen taumelt. Gedacht war er als Werbung für eine Matelli-Ausstellung im universitätseigenen Museum, dessen Leiterin ihre Entscheidung bis zum Schluss verteidigte. Schluss hieß: Das Werk wurde von unbekannter Hand angemalt und in eine Art Gehege gesperrt. Die Generation Snowflakes und der Mann im Schnee: kein „perfect match“.

Nackt, weich und waffenlos

Auf vergleichbaren Widerstand stieß der andere Mann nicht. Er steht in Lüneburg vor der Theodor-Körner-Kaserne und ist ein Werk von Waldemar Otto, einem 2020 verstorbenen Bildhauer, der auf solche Aufträge der öffentlichen Hand spezialisiert war: Denkmäler ohne Pathos, der Mensch in existentiellen Grundsituationen. 1982 stand er vor der Aufgabe, ein Bildwerk für eine Kaserne zu schaffen, auch eine exklusive Einrichtung, diesmal eine für Männer. Seit Ende des Ersten Weltkriegs wurden Kriegsministerien in Verteidigungsministerien umbenannt – die DDR freilich hatte ein Ministerium für Verteidigung und Abrüstung.

Im Grunde war diese Umtaufung schon Programm genug, sie musste nur noch durch Kunst zu Kunst gesteigert werden. Der Bildhauer kreierte einen „Mann mit abwehrender Geste“, der nackt, weich und waffenlos, also friedfertig erscheint und doch seine Bestimmung ganz entschieden in den ausgestreckten linken Arm und die nach oben abgewinkelte Hand investieren kann. Was man dazu wissen muss: Der Mann agiert gen Osten, in Richtung der vierzig Kilometer entfernten Elbe, 1982 die Grenze zwischen West und Ost, Freund und Feind. Um diese niederzulegen, bedurfte es an Körpereinsatz nicht sehr viel mehr, als ihn Ottos Figur andeutet.

Die Studentinnen hätten den „Schlafwandler“ im Museum, nicht im Außenraum geduldet. In einem Land, wo Museen, Universitäten und letztlich Kunst privat sind, scheint sich das als systemgerechte Lösung anzubieten. Der „Schlafwandler“ ist ganz anders als Ottos „Abwehrender“ ein Mann ohne Plan, und er ist auch ein Wanderer zwischen den Welten der Öffentlichkeit und der Privatsphäre. Ein Hybrid, würde man heute sagen. Hat der Wandler von daher das Zeug für eine Allegorie der zeitgenössischen Kunst? Vielleicht. Als er in einem zweiten Abguss auf der Fun-Meile Manhattans, auf der „High Mile“ aufgestellt wurde, war er sofort der Liebling der Flaneure und Flaneurinnen.