Chemnitz : Hier findet die wahre Documenta statt

Wenn man wirklich, wie man in Kassel so sagt, „kollektive Lernprozesse“, „lokale Verankerung“, „ganzheitliche soziale Praxis“ und eine Konfrontation mit bislang übersehenen Teilen der Welt haben will, dann sollte man in den nächsten Jahren auf Chemnitz schauen. Hier findet die wahre Documenta statt, nämlich die Vorbereitung auf das Jahr 2025, wenn Chemnitz die „Kulturhauptstadt Europas“ sein wird – und zwar mit einem Konzept, das die Zerrissenheit und Gefährdung der Stadt nicht ausklammert, sondern gerade zum eigentlichen Thema macht.

Mark Siemons Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Schon heute trifft man überall in der Stadt auf die größten Erwartungen. Gut, nicht überall. Manche sagen auch: Was soll das denn mit der Kultur? Da wird doch sowieso nichts draus. Die vorauseilende Resignation ist gewissermaßen der Ausgangspunkt, die Mentalität, die das Kulturhauptstadt-Projekt gerade überwinden will und gegen die verschiedene Kampagnen fortwährend Stimmung machen. An städtischen Gebäuden wie dem Fundbüro sind handfeste Verheißungen angebracht: „Wenn wir Kulturhauptstadt Europas werden, entstehen mehr Jobs, und Löhne können steigen.“ Oder: „ . . . wird diese positive Entwicklung junge Menschen in der Region halten.“ Oder: „ . . . reisen 2025 2 Millionen Menschen hierher.“