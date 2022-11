Aktualisiert am

Was die Raucher hinter sich haben, steht den Kiffern jetzt bevor

Ende der Prohibition : Was die Raucher hinter sich haben, steht den Kiffern jetzt bevor

Der Grund, weshalb Cannabis verboten war, hundert Jahre lang, in fast allen Ländern Europas und Nordamerikas, war nicht der, dass es eine so starke Droge ist; stark dosieren kann man auch legale Gifte. Der Grund war der, dass es eine fremde Droge war, illegal eingewandert aus dem Osten, undurchschaut, unverstanden und unberechenbar in ihren Wirkungen.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Und der Grund, weshalb heute kaum jemand mehr den Sinn dieser Verbote versteht, ist offensichtlich der, dass diese Fremdheit sich verflüchtigt hat. Der Westen, so kommt es einem vor, hat die Droge verstanden und schließlich integriert. Selbst die „Bild“-Zeitung freut sich auf die ersten legalen Joints.

Wie und warum Cannabis verboten wurde auf der zweiten internationalen Opiumkonferenz, 1925 in Genf, ist einerseits eine komplizierte Geschichte. Und andererseits doch sehr schnell erklärt: Von der Droge ging eine Gefahr aus, die allein mit medizinischen Kriterien nicht zu messen war.

Dass Haschisch die Mordlust wecke und die Gewalt befördere, erzählte man sich in Europa schon im Mittelalter, als, infolge der Kreuzzüge und der Aufzeichnungen Marco Polos, sich das Gerücht von den syrischen Assassinen verbreitete, deren Name sich vom Haschisch herleitete und in den romanischen Sprachen zum Synonym für Mörder wurde.

Ästhetischer Aufruhr und Wahnsinn

Und als im neunzehnten Jahrhundert in Europa die Literatur- und Kunstgeschichte dieser Droge begann, als vor allem die Dichter, angetrieben vom Unbehagen an der Wirklichkeit und begünstigt vom kolonialen Warenverkehr, sich dem Rausch hingaben und Théophile Gautier mit Gérard de Nerval, Honoré Daumier und Charles Baudelaire den „Club des Hachichins“ begründete: Da ging es nicht etwa darum, die Droge einzuhegen, zu bändigen, durch Rituale gesellschaftsverträglich zu machen.

Es ging ums genaue Gegenteil. Um ästhetischen Aufruhr und Wahnsinn, um poetische Entgrenzung, um die Aufkündigung aller Verabredungen darüber, was real und was eingebildet, ausgedacht, halluziniert sei. Wer sich der Droge ergebe, sei ein „Republikflüchtling aus der Wirklichkeit“, schrieb vor fünfundzwanzig Jahren Alexander Kupfer in seiner Studie „Die künstlichen Paradiese“ – und wenn man die Flüchtlinge nicht mit Stacheldraht aufhalten konnte, dann mussten es eben Verbote und Fahndungsdruck sein.

„Ein brennendes Kraut, mit Wurzeln in der Hölle“: So sprach der amerikanische Film „Reefer Madness“ 1936 von der Droge, die Haltlosigkeit, Irrsinn und eine ungesunde Wollust befördere. Und die Zeitungen des Hearst-Konzerns verteufelten zur selben Zeit das Cannabis als die Droge der Schwarzen und Latinos, der gefährlichen Viertel und dubiosen Existenzen.

Was offensichtlich einer der Gründe dafür war, dass ein paar Jahrzehnte später, in den Sechzigern, manche rebellischen Studenten auch das Kiffen als revolutionäre Tat verstanden. Wenn das Ganze das Falsche war, dann half der Rausch womöglich dabei, sich den kapitalistischen Verblendungszusammenhängen zu entziehen.

Dass man vom Haschischrauchen eher denkfaul, träge und einverstanden mit den herrschenden Verhältnissen wird, war schon damals eine Ahnung, die in den Momenten der Nüchternheit auch manchen Kiffer erfasste. Dass, wer zu viel von der Droge bekommt, damit nicht die Gesellschaft unterminiert, nur die eigene bürgerliche Existenz, weiß jeder, der mit notorischen Vielkiffern schon mal in Berührung gekommen ist. Vierzig Prozent der jungen Erwachsenen haben Cannabis zumindest einmal probiert; bei den Älteren sind es nicht viel weniger – und ein Unrechtsbewusstsein scheint so gut wie keiner zu haben.

So wurde die Droge integriert: Wer erwachsen genug ist, den Rausch zu verkraften, diszipliniert genug, die Menge zu begrenzen, wer abends, um den Stress loszuwerden, einen kleinen Joint raucht und morgens frischer aufwacht, als wenn er Wein oder Whisky getrunken hätte, der wird nicht verstehen, warum Verbote ihn daran hindern sollten.

So ist das Kraut aus der Hölle zum Elixier für die High Performers des Kapitalismus geworden: ein Mittel zur Regeneration der Arbeitskraft. Keine Flucht aus der Wirklichkeit mehr, nur ein Kurzurlaub.

Nicht gut fürs Denkvermögen

Die Legalisierung holt also eine Entwicklung nach, welche die Gesellschaft längst hinter sich hat – dass der Zeitpunkt dafür alles andere als perfekt ist, offenbart sich aber in dem Moment, da man sich bewusst macht, dass Cannabis, so wie es heute gehandelt wird, nicht die sanfte, weiche Droge ist, die sich so viele Entspannungskiffer wünschen.