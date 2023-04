Fünf Jahre ist es her, dass die Berliner Alice Salomon Hochschule beschloss, Eugen Gomringers Gedicht an ihrer Fassade aus politischen Gründen zu ersetzen. Die Aufregung war groß. Manche konstatierten eine Verletzung der Kunstfreiheit, die damalige Präsidentin des PEN-Zentrums sprach von „Zensur“. Die Verfassung wird in solchen Debatten häufig aufgerufen, und Vorwürfe von Zensur sind schnell zur Hand – unabhängig davon, wie angebracht sie sind.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik.

Es geht darum, den eigenen Standpunkt anzureichern, indem man ihm vermeintlich objektives Gewicht verleiht. Ausgerechnet in Debatten, die moralisch, jedenfalls gesellschaftspolitisch sind, scheint das Recht zur letzten Instanz werden zu sollen. In den Vereinigten Staaten hat es ein dem Gomringer-Fall nicht unähnlicher Streit vor das Zweite Bundesberufungsgericht von New York geschafft. Im Januar wurde dort verhandelt, nun steht die Entscheidung an.