Ukraines Künstler und Museen : Dieses Land soll keine eigene Kultur haben?

Aktualisiert am

Ukrainische Künstler waren stets Teil eines engen europäischen Netzes. Ihre Werke wie auch das Weltkulturerbe in den Museen der Ukraine sind nun im Krieg akut bedroht. Ein Gastbeitrag.

Heute erörtern westliche Militäranalysten die Möglichkeit einer russischen Eroberung Kiews. Die Stadt ist nahezu eingekesselt. In den Außenbezirken finden bereits Kämpfe statt. Kleine Ortschaften in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt wie beispielsweise Bucha wurden in Schutt und Asche gelegt. Die Versuche, Evakuierungskorridore für die Zivilbevölkerung zu schaffen, scheitern – die humanitäre Katastrophe scheint unaufhaltsam.

Die Katastrophe, die uns bevorsteht, falls russische Aggressoren versuchen sollten, die ukrainische Hauptstadt zu stürmen, ist jedoch schwer vorstellbar und nachvollziehbar. Viele glauben, dass wir uns auf eine Wiederholung des Szenarios von Grosnyj und Allepo einstellen müssen – die wahllose Bombardierung von Stadtvierteln. Angesichts der jüngsten Erfahrungen mit der russischen Zerstörung der Städte Mariupol und Melitopol und dem ständigen Beschuss von Charkiw erscheint ein solches Szenario durchaus wahrscheinlich.