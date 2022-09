Zukunft der EU : Welche Souveränität?

Während in der Wissenschaft darüber gestritten wird, ob der Begriff der Souveränität noch zur Erfassung der politischen Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts taugt oder ob wir uns längst in einem post-souveränen Zeitalter befinden, hat er in der Europapolitik gegenwärtig Hochkonjunktur. Frankreichs Präsident Macron hatte ihn schon 2017 in seiner Sorbonne-Rede auf die Tagesordnung gesetzt. Die deutsche Kanzlerin blieb stumm, aber die neue Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag eine souveräne oder souveränere Europäische Union (EU) zum Ziel gesetzt. Der russische Angriff auf die Ukraine gibt der Forderung weiteren Auftrieb, und Bundeskanzler Scholz wird nicht müde, sie zu bekräftigen, so jüngst in seiner Prager Rede.

Souveränität ist allerdings ein vieldeutiger und kontextabhängiger Begriff. Juristisch bedeutet er etwas anderes als politisch. Juristisch verwendet meint Souveränität im Kern das Recht einer politischen Einheit zur Selbstbestimmung über ihre Daseinsform, ihre innere Ordnung, ihre politische Ausrichtung, ihre Beziehungen zu anderen politischen Einheiten und so weiter. Dieses Recht erkennt das Völkerrecht jedem Staat zu. Liechtenstein ist juristisch nicht weniger souverän als China. Dagegen haben internationale oder supranationale Organisationen keine Souveränität in diesem Sinn erlangt. Sie sind vielmehr Geschöpfe souveräner Staaten und werden von diesen getragen und bestimmt. Das gilt auch für die EU.