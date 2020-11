Historiker Christopher Clark : Wilhelm wollte Hitler nicht zähmen

Sir Christopher, in Deutschland diskutieren Historiker über die Forderungen der Hohenzollern-Familie an den Staat. Vor neun Jahren haben Sie ein Gutachten verfasst, das den Antrag der Familie auf Entschädigung für enteignete Liegenschaften unterstützte. Wie nehmen Sie die Debatte von England aus wahr?

Die Leidenschaftlichkeit der Debatte hat mich überrascht, manchmal auch schockiert. Als ich 2011 mein Gutachten über die Rolle von Kronprinz Wilhelm beim Aufstieg des Nationalsozialismus geschrieben habe, war von einer solchen Kontroverse nichts in Sicht. Wenn Wilhelm in der üppigen Literatur zum Nationalsozialismus überhaupt auftauchte, dann nur als eine ganz marginale Figur. Natürlich kann man die Emotionen verstehen, die heute an diese Figur und ihre Deutung herangetragen werden. Durch die ungewöhnliche Rechtslage in Deutschland, vor allem durch das Ausgleichsleistungsgesetz von 1994, ist es zu einer Überlagerung von Moral, Geschichtsschreibung, Recht und Politik gekommen. Als Historiker fand ich die Fragestellung interessant, welche Rolle Wilhelm von Preußen in der Machtergreifung der Nationalsozialisten gespielt hat. Damals ging es darum, einige präzise Fragen zu beantworten. Heute dagegen geht es um die Rolle des Kronprinzen beim Untergang der Weimarer Republik insgesamt.