Documenta-Skandal im Bundestag : Konsequenzen oder weiteres Herumreden?

Kontrolldesaster: Im Antisemitismus-Skandal der Documenta 15 in Kassel forderte die CDU/CSU-Fraktion Donnerstagabend im Bundestag eine „lückenlose Aufklärung“ der Hintergründe und Verantwortung. Was kam dabei heraus?

In einer Abendsitzung des Bundestags vom 7. Juli forderte die CDU/CSU-Fraktion Konsequenzen aus dem Antisemitismus-Skandal der Documenta 15 in Kassel. In ihrem Antrag sprach sie sich unter anderem für die Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission aus, die Fehlentscheidungen sowie personelle Verantwortlichkeiten benennen soll.

Die CDU-Abgeordnete Gitta Connemann beklagte dabei in ihrer Rede mit dem Zitieren weltweiter Überschriften wie „Skandal“, „Eklat“ und „Schweinerei“ den beträchtlichen Schaden für das Ansehen des gesamten Landes und bezeichnete die antisemitischen Bilder als „Judenhass in Reinform, und zwar auf der ganzen Welt“. Seitens der Verantwortlichen sei dennoch keinerlei Einsicht vorhanden, „bis zu den Oberbürgermeistern von Kassel“, womit sie nicht nur das aktuelle Stadtoberhaupt Christian Geselle kritisierte, sondern auch das ehemalige Hans Eichel mit einschloss, der in der „Süddeutschen Zeitung“ geschrieben hatte, dass Deutschland mit der Verurteilung der BDS-Initiative durch den Bundestag 2019 in Europa „ziemlich allein dastehe, weltweit so­wie­so.“

Es sei, so Connemann, ein Skandal mit Ansage gewesen, nachdem der Zentralrat der Juden sowie viele Pressevertreter über Monate hinweg gewarnt hatten, im Bund aber niemand hören wollte. Kulturstaatsministerin Roth habe ihr Vertrauen in die Documenta-Leitung lediglich auf öffentliche Äußerungen gestützt. Auf Antisemitismus, den Connemann ein strukturelles Problem der Documenta 15 nannte, dürfe es aber, egal aus welcher weltanschaulichen, religionsgemeinschaftlichen oder politischen Richtung er stamme, „keinen Rabatt“ geben. Weiterhin zitierte sie ausführlich den Geschäftsführer des Zentralrats der Juden, Daniel Botmann, der im Kulturausschuss des Bundestages am Mittwoch etwa der vom mit Bundesmitteln finanzierten Haus der Kulturen der Welt Berlin veranstalteten Konferenz „Hijacking Memories“ Schoah-Relativierung vorgeworfen hatte. Auf offener Bühne, so Connemann, sei dort die Schoah als „jüdisches Psychodrama“ diffamiert und das antisemitische Zerrbild vom Staat Israel als Kindermörder verbreitet worden.

Kritik an unzureichender Qualitätskontrolle

Von den Regierungsparteien sprach der Abgeordnete Helge Lindh von der SPD darüber, dass kein Kulturinteressierter im Lande die Documenta ernsthaft beerdigen wolle, es aber beispielsweise in der Ukraine unzählige von Deutschen im Zweiten Weltkrieg getötete Juden gebe, die von ihren Angehörigen nie beerdigt werden konnten. Die Grenze der Kunstfreiheit sei die Verletzung der Menschenwürde, eines der meistgebrauchten Worte des Abends. Da Ruangrupa politische Kunst propagiere, müsse sich das Kollektiv auch zwingend einer politischen Beurteilung stellen. Es gehe allerdings nicht um Befindlichkeiten, sondern um Fakten, Tatsachen und Geschichte, die zeige, dass Antisemitismus tötet, bekräftigte Lindh.

Auch Erhard Grundl von den Grünen bezeichnete Antisemitismus als Angriff auf die Menschenwürde, der niemals geduldet werden dürfe. Herabwürdigungen von Juden könnten sich niemals auf die Kunstfreiheit berufen. Das Documenta-Problem sei aber kein Pilz, der über Nacht gewachsen sei; vielmehr habe sich der Bund als Kontrollinstanz der Kasseler Weltkunstschau bereits unter Monika Grütters 2018 zurückgezogen.

Anikó Merten (FDP) sprach von einem „Kontrolldesaster“, das durch das kollektive Schneeballsystem („Der eine Kollektivist kennt einen, der wieder einen kennt“) zum völligen Ausfall von Überprüfungsinstanzen oder „externer Qualitätskontrolle“ geführt habe. Zwar brauche die Documenta „immer einen Skandal“, so Merten, die Menschenwürde sei diesmal aber „kollektiv mit Füßen getreten“ worden, sodass alle ihre Teilnehmer diese Documenta beschädigt verlassen würden. Die Aufarbeitung sei jedoch bereits in vollem Gange.

Merten verwies wie andere Abgeordnete der Regierungsparteien auch auf Pläne von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Die Grüne hatte in einem Fünf-Punkte-Plan Änderungen in der Struktur der Documenta gefordert. Im Kern soll der Bund über die zwei ihm zustehenden, aber seit dem Jahr 2018 ruhenden Aufsichtsratsmandate wieder mehr Einfluss auf die Documenta nehmen, sonst werde es kein Geld mehr aus Berlin geben.

Der Antrag der CDU wurde mit den Stimmen der Abgeordneten der Regierungskoalition abgelehnt.