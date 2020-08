Gefahr durch Rechtsrock : Spiel mir das Lied vom Terror

Seiner Familie fällt auf, als Maximilian Kelm anfängt, sich zu verändern. Vierzehn ist er, als er sitzenbleibt, auf eine Hauptschule wechselt und in einen neuen Freundeskreis gerät. Als er sich eine Glatze rasiert und an seinen ersten Demonstrationen, Konzerten und Liederabenden rechtsextremistischer Kleinparteien teilnimmt. Ernste Worte richtet damals keiner an den Jungen. Auch in seinem neuen Freundeskreis interveniert niemand – denn der besteht nur noch aus Menschen, die so denken wie er. Als „deutsche Widerstandskämpfer“ hätten sie sich gesehen; sie, die als Menschen ohne Migrationsgeschichte auf einer Hauptschule in Braunschweig Ausnahmen bildeten. Immer mit dabei sei die Musik gewesen, die Kelm für sich und seine neuen Freunde aus dem Internet herunterlud: Rechtsrock, mit Liedtexten geprägt von Menschenfeindlichkeit und Hass.

Heute sagt der mittlerweile Fünfundzwanzigjährige, dass der Rechtsrock zwar nicht allein für seine Radikalisierung verantwortlich gewesen sei, ihm jedoch den Weg in die rechtsextreme Szene geebnet hätte. „Durch die Musik kann man da sehr sanft reingeraten und ist sehr schnell in dieser Blase“, sagt Kelm. „Derselbe Musikgeschmack, dieselben Ansichten – man passt dann eben besser zu den anderen.“ Den Begriff der „Einstiegsdroge“, von dem in Aufklärungsbroschüren oft die Rede ist, findet Kelm daher passend. Aber ist er das wirklich?