China und der Westen : Die Zweiteilung der Welt

Amerikanische Politikstrategen fordern die totale Abkopplung von China. Auch in Deutschland verfängt die Idee. Es wäre der Verrat des Westens an sich selbst.

Wie sich Covid-19 auf den Wettkampf der Systeme auswirken wird, ist noch nicht ausgemacht. Erst mal sieht es so aus, als ginge es bei dem sich rasant und durch das neue Pekinger Sicherheitsgesetz für Hongkong noch zusätzlich verschärfenden Ton zwischen Amerika und China nur um das Verhältnis des Westens zu einem Herausforderer; von einem neuen Kalten Krieg ist die Rede. Doch diese Beschreibung verkennt das Besondere der jetzigen Konstellation.

Schon seit einem guten Jahr gehen den Strategen in Washington und Peking Phantasien einer umfassenden „Entkopplung“ (Decoupling) der Systeme durch den Kopf, denen die Pandemie und Trumps Wahlkampf nun einen kräftigen Schub geben. Wenn diese Phantasien wahr würden, stünde nicht bloß eine bilaterale Beziehung, sondern die ganze Vorstellung einer gemeinsam sich modernisierenden, durch westliche Institutionen, Regeln, Prinzipien, Marken und Zeichen integrierten Welt auf dem Spiel. Mit anderen Worten: Der Westen selbst würde in seinem bisherigen, aufs Ganze der Welt ausgreifenden Selbstbild an ein Ende gelangen, sein Begriff bekäme einen ganz anderen Inhalt. Eine solche Entkopplung, hieß es in der amerikanischen Zeitschrift „Foreign Policy“, wäre nur mit dem plötzlichen Ende der ersten großen Globalisierung im Jahr 1914 zu vergleichen.

Die Unterschiede zur Systemkonfrontation mit der Sowjetunion sind offensichtlich. Im Kalten Krieg standen sich zwei entgegengesetzte, einander ausschließende ökonomische, philosophische und gesellschaftliche Ideologien mit jeweils universalistischem, auf die ganze Welt zielendem Anspruch gegenüber. Was der Lage jetzt dagegen ihre paradoxe Brisanz gibt, ist, dass beide konkurrierenden Mächte bei all ihren Unterschieden sich in ein und demselben ökonomischen, politischen und kulturellen Ordnungsgefüge bewegen. Seit seiner „Politik der Öffnung“ Ende der siebziger Jahre, spätestens aber seit seinem Beitritt zur Welthandelsorganisation 2001 pflegt China kein antagonistisches Verhältnis zum Westen mehr, sondern versucht sich mit seiner Art Kapitalismus und Kulturindustrie innerhalb der vom Westen dominierten „internationalen Gemeinschaft“ einzupassen und immer stärker zur Geltung zu bringen.

Für den Westen wiederum ist die Integration der Volksrepublik in die von ihm entwickelten Institutionen ein Teil des von ihm ausgehenden Globalisierungsprojekts gewesen, des Projekts, den ganzen Erdball mit den gleichen Prinzipien des freien Austauschs von Kapital, Gütern, Arbeitsplätzen und Informationen zu überziehen. Der Westen als „normatives Projekt“, wie es der deutsche Historiker Heinrich August Winkler nennt, verstand sich nicht als eine Kultur unter vielen, sondern als ein Gewölbe aus Regeln und Prinzipien, unter dem potentiell alle Kulturen unterkommen und ihre Chancen finden können. Universalistische Prinzipien und partikulare Machtinteressen, die in vielen Einzelfällen in einem Spannungsverhältnis zueinander standen, stützten sich in der Gesamtanlage dieses westlichen Zugriffs auf die Welt gegenseitig. Und plötzlich erscheint es als eine realistische, für manche gar zwingende Möglichkeit, dass der Westen, um seine Machtposition zu bewahren, sein Weltprojekt fahren lässt.