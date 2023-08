Die Cannabis-Debatte wird immer dümmer: Die Verteidiger des Verbots argumentieren so unredlich wie die Verfechter der Legalisierung. Und an das schädlichste aller Drogenverbote traut sich keiner ran.

Hanfparade in Berlin, am 12. August. Hier wird ganz offen gekifft Bild: dpa

Es gibt Momente, da möchte man sich die Ohren zuhalten, den Browser schließen, die Zeitung weglegen, sobald Wörter wie Cannabis oder Legalisierung fallen – was nicht nur daran liegt, dass die meisten Politiker, wenn sie über diese Themen streiten, weit unter ihren geistigen Möglichkeiten bleiben; daran liegt es aber auch.

Man möchte aber vor allem deshalb nichts mehr hören vom lauten und heftigen Legalisierungsstreit, weil diese Lautstärke und Heftigkeit so wirksam davon ablenken, dass das tausendmal gefährlichere Drogenproblem einen anderen Namen hat: Es geht ums Kokain, es geht darum, dass jede Party in Mannheim oder Göttingen, die mithilfe von ein paar Linien so richtig in Schwung kommt, mit dazu beiträgt, dass die Ökonomie der Drogen und die Gewalt der Drogenhändler ganze Gesellschaften in Süd- und Mittelamerika zerrütten. Und überall dort, wo die Schmuggelroute verläuft, von Brasilien über Westafrika nach Italien oder in die Niederlande, wachsen Macht und Reichtum des organisierten Verbrechens.

Selbst die zynische neokoloniale Pointe, wonach wir hier den Rausch und die anderen das Mafiaproblem haben, stimmt nicht mehr, seit nebenan, in Amsterdam, diese Mafia immer grausamer agiert. Sich diesem Pro­blem zu stellen und an der Entkriminalisierung von Kokain zu arbeiten erforderte, weil es ein internationales Projekt wäre, Geduld und auch Mut. Was keine Entschuldigung dafür ist, einfach gar nichts zu tun.

Kiffer und Ideologen

Und was auch nicht heißt, dass die Frage nach der Cannabis-Legalisierung einfach zu beantworten wäre. Man kann beide Haltungen, die Verteidigung des Verbots wie die Forderung nach der Legalisierung, im Grund nur zweifelnd, zögernd, mit Bauchschmerzen vertreten – wenn man nicht entweder ein Ideologe oder ein völlig blödgekiffter Althippie ist.

Der Wille, das Niveau der Debatte immer noch tiefer zu legen, ist aber überwältigend: Der Minister Lauterbach betreibe die Legalisierung, weil das Volk, wenn es genug kiffe, nicht mehr merke, wie schlecht die Politik des Ministers sei, sagte am Dienstag ein Ansager des Fernsehsenders „Welt“. Man braucht große Mengen Cannabis oder eine sehr kleine Intelligenz, damit man das witzig findet.

Die Gegner der Legalisierung argumentieren mit der Gefährlichkeit der Droge. Sie berichten von den Teenagern, die das Kiffen in die Psychose getrieben hat, von jugendlichen Gehirnen, die vom Cannabis-Konsum womöglich irreparable Schäden bekommen, von den Gefahren, die von berauschten Verkehrsteilnehmern aus­­gehen. Was sie übersehen, ist der Umstand, dass sie nicht die Zustände nach der Legalisierung beschreiben: Es ist der Status quo, dessen Schrecken sie ausmalen. Woraus eigentlich folgen müsste, dass auch die Verteidiger des Verbots unter Rechtfertigungszwang stehen.

Zweihundert Tonnen Gift

Die Freunde der Legalisierung übersehen gerne, dass die beste Begründung für ihre Pläne nicht etwa das individuelle Recht auf Rausch wäre. Vielmehr sind es die Entmachtung der Mafia und die Bekämpfung des Schwarzmarkts. Das kann aber nur unter der Bedingung funktionieren, dass die gesamte Nachfrage, die im Moment auf mindestens zweihundert Tonnen im Jahr geschätzt wird, auch aus legaler Produktion kommt. Die Regierung schlägt die Gründung sogenannter Cannabis Social Clubs vor, die, legal und von der Obrigkeit überwacht, die Hanfpflanzen bewirtschaften sollen. Dass damit die gesamte Nachfrage befriedigt werden kann, glaubt niemand. Und die Nachricht, wonach überall dort, wo die Legalisierung durchgesetzt wurde, der Konsum deutlich gestiegen ist, mögen die zuständigen Bundesminister schon gar nicht hören.

Vermutlich wären, da man die Politik des Verbots als gescheitert werten muss, die Probleme der Legalisierung lösbar: mit Aufklärung und Prävention. Und mit mehr Forschung, die es, unter den Bedingungen des Verbots, schwer hat, wie vor allem die Pharmakologen klagen.

Nicht auflösbar ist allerdings der Widerspruch, dass Menschen unter 25, die wählen, heiraten, Firmen gründen dürfen, für die Wirkungen der Droge noch zu jung sind. Wo doch gerade die Jungen das legitime Interesse haben, hinter die Konventionen der Wahrnehmung und die Verabredungen darüber, was wirklich sei, selbst zu schauen.

Es ist allerdings ein Widerspruch, für den man, sei man nun Anhänger oder Gegner des Verbots, nicht die Regierung verantwortlich machen darf.