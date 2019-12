Eine Weihnachtsgeschichte : Zwei Tage

Es sind nur zwei Tage, hatte ihre Mutter immer gesagt, zwei Tage, auf die sich die Welt mehr als ein Vierteljahr lang zubewegt, eine Welt wohlgemerkt, in der die meisten Leute nicht in der Lage wären, die Ursprungsgeschichte des Festes fehlerfrei nachzuerzählen.

Zwei Tage, eingeläutet von einem Abend, der das Größte war, wenn man so klein war wie er, dachte Marie und schaute auf ihren Sohn hinunter, der sich so gewissenhaft die Schuhe zuband, dass eine Welle der Liebe in ihr aufstieg, die sie in Kombination mit ihrem entsetzlichen Kater fast zu Boden warf.